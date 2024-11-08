В барнаульском парке "Изумрудный" состоится забег "5 верст"

Поучаствовать в стартах может любой желающий

08 ноября 2024, 19:00, ИА Амител

Забег "5 верст" / Фото предоставлено организаторами

В барнаульском парке "Изумрудный" пройдут субботние забеги "5 верст" – это бесплатные еженедельные старты, на которых можно преодолеть 5 км в любом комфортном темпе, будь то бег или ходьба, сообщили amic.ru организаторы.

Официальное открытие мероприятия состоится 16 ноября. Присоединиться к ним сможет любой желающий вне зависимости от возраста и физподготовки.

"На стартах "5 верст" рады всем: активным бегунам и спортсменам, школьникам и пенсионерам, людям с ОВЗ и любителям скандинавской ходьбы. Запуск регулярных мероприятий в нашем городе осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов", – отметили организаторы.

Чтобы стать участником стартов, необходимо всего раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить полученный QR-код и прийти с ним в субботу на место старта. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта (их более 140 по всей России) – дополнительно регистрироваться не придется.

Старт и финиш "5 верст" в "Изумрудном" находятся недалеко от входа в парк со стороны парковки около здания по проспекту Комсомольскому, 128а.

"Участники стартуют в 09:00, но лучше приходить к 08:45, чтобы успеть переодеться, послушать инструктаж и при желании размяться. После мероприятия на почту участнику придет письмо с его результатом. Эта информация также появится на сайте 5verst.ru", – говорится в сообщении.

Мероприятия "5 верст" проводят силами волонтеров из числа участников каждую субботу. Последним всегда финиширует замыкающий волонтер, чтобы обеспечить безопасность и поддержать медленных участников.

Организаторы при этом подчеркивают: "5 верст" – это не соревнования, а возможность хорошо провести время на свежем воздухе и с пользой для здоровья в кругу единомышленников.

В России открыто уже более 140 мест проведения стартов, и интерес к движению продолжает расти.

Вся подробная информация о месте встречи, трассе и схеме проезда доступна на сайте 5verst.ru/izumrudnyy.