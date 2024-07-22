В барнаульском парке "Изумрудный" запретят ездить на самокатах
Ограничение начнет действовать с 1 августа
22 июля 2024, 14:15, ИА Амител
Самокатчик / Фото: unsplash.com
В барнаульском парке "Изумрудный" запретят ездить на электросамокатах, сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что новые правила начнут действовать с 1 августа.
На входах в парк планируют установить дорожные знаки, а сотрудники ГАИ на постоянной основе будут проводить рейды и ловить нарушителей.
"Подобная мера вынужденная и связана с увеличением количества ДТП с участием электросамокатов", – подчеркнули в администрации.
Ранее сообщили, что с начала года в Алтайском крае произошло 47 аварий с электросамокатами и другими СИМ.
14:21:26 22-07-2024
ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
15:06:26 22-07-2024
что толку от знаков как катались так и будут, тут надо скорость ограничить до 5 км\ч + штрафы за езду в двоем\троем за наезд на человека и тд не менее миллиона рублей а лучше вовсе запретить самокаты и утилизировать.
16:40:53 22-07-2024
Костя (15:06:26 22-07-2024) что толку от знаков как катались так и будут, тут надо скоро... В таких ситуациях сервисы проката крупные - эти органичения учитывают и при въезде самокат перестает работать, пока не выйдешь с этой территории. Так например уже сделали на Мало-Тобольской
21:14:43 22-07-2024
На дорогах за неделю погибло 6 человек. Есть хороший рецепт - запретить авто на дорогах)))
07:29:20 23-07-2024
Гость (21:14:43 22-07-2024) На дорогах за неделю погибло 6 человек. Есть хороший рецепт ...
ты что! Мафыночки для жителей Аула - это святое!