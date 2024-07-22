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В барнаульском парке "Изумрудный" запретят ездить на самокатах

Ограничение начнет действовать с 1 августа

22 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Самокатчик / Фото: unsplash.com
Самокатчик / Фото: unsplash.com

В барнаульском парке "Изумрудный" запретят ездить на электросамокатах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что новые правила начнут действовать с 1 августа. 

На входах в парк планируют установить дорожные знаки, а сотрудники ГАИ на постоянной основе будут проводить рейды и ловить нарушителей.

"Подобная мера вынужденная и связана с увеличением количества ДТП с участием электросамокатов", – подчеркнули в администрации.

Ранее сообщили, что с начала года в Алтайском крае произошло 47 аварий с электросамокатами и другими СИМ.

Барнаул Парк "Изумрудный"

Комментарии 5

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Гость

14:21:26 22-07-2024

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ! СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!

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Костя

15:06:26 22-07-2024

что толку от знаков как катались так и будут, тут надо скорость ограничить до 5 км\ч + штрафы за езду в двоем\троем за наезд на человека и тд не менее миллиона рублей а лучше вовсе запретить самокаты и утилизировать.

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Гость

16:40:53 22-07-2024

Костя (15:06:26 22-07-2024) что толку от знаков как катались так и будут, тут надо скоро... В таких ситуациях сервисы проката крупные - эти органичения учитывают и при въезде самокат перестает работать, пока не выйдешь с этой территории. Так например уже сделали на Мало-Тобольской

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Гость

21:14:43 22-07-2024

На дорогах за неделю погибло 6 человек. Есть хороший рецепт - запретить авто на дорогах)))

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Гость

07:29:20 23-07-2024

Гость (21:14:43 22-07-2024) На дорогах за неделю погибло 6 человек. Есть хороший рецепт ...
ты что! Мафыночки для жителей Аула - это святое!

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