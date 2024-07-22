В барнаульском парке "Изумрудный" запретят ездить на самокатах

Ограничение начнет действовать с 1 августа

22 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Самокатчик / Фото: unsplash.com

В барнаульском парке "Изумрудный" запретят ездить на электросамокатах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что новые правила начнут действовать с 1 августа.

На входах в парк планируют установить дорожные знаки, а сотрудники ГАИ на постоянной основе будут проводить рейды и ловить нарушителей.

"Подобная мера вынужденная и связана с увеличением количества ДТП с участием электросамокатов", – подчеркнули в администрации.

Ранее сообщили, что с начала года в Алтайском крае произошло 47 аварий с электросамокатами и другими СИМ.