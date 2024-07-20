Сколько ДТП с электросамокатами уже случилось в Алтайском крае в 2024 году?

Погибших в авариях с электросамокатами в этом году пока не было

20 июля 2024, 07:05, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

С января в Алтайском крае уже произошло 47 аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. В ДТП пострадали 48 человек, в том числе 11 детей. Погибших не было. Об этом amic.ru сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

С начала года против водителей СИМ составили около 400 административных материалов. По части 2 статьи 12.29 КоАП РФ они получили штраф 800 рублей.

Кроме того, с начала 2024 года в Алтайском крае случилось 71 ДТП с мототранспортом. В них погибло восемь человек, 76 были ранены, в том числе 19 детей. Причиной аварий чаще всего было несоблюдение водителями ПДД.

Всего за шесть с половиной месяцев 2024 года на дорогах Алтайского края зафиксировано 1143 ДТП. В них погибло 105 человек, травмы различной степени тяжести получили 1529 человек. В целом статистика соответствует уровню прошлого года, отметили в ГАИ.

Напомним, что летом в Барнауле ввели сразу несколько ограничений для электросамокатов. Так, их движение полностью запретили на пешеходной улице Мало-Тобольской. Здесь установили запрещающие знаки, арендованные самокаты автоматически останавливаются на этом участке.

При этом изначально Госавтоинспекция предлагала запретить самокатчикам ездить еще и на аллее на проспекте Ленина от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого, на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова), на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова) и на набережной реки Оби. На всех этих общественных территориях ГАИ хотела установить знаки "Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено". Однако на них лишь было решено снизить разрешенную скорость электросамокатов с 25 до 15 км/ч.

Еще кикшеринговые компании начали блокировать самокатчиков, которые нарушили правила дорожного движения. Также в июне в Барнауле заработали выездные школы вождения для электросамокатчиков. А в июле в краевой столице появилась разметка, обозначающая место парковки для СИМ.