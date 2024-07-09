В барнаульском парке появился домик для уток

Волонтеры также собрали мусор на территориях

09 июля 2024, 19:36, ИА Амител

Утятник в парке / Фото: Barnaul22

В барнаульском парке "Юбилейный" появился необычный объект – утятник, сделанный из паллет. Это стало возможным благодаря усилиям волонтеров, которые не только установили домик для уток, но и убрали мусор на территории парка.

В утятнике поселились утки и ондатра. Жители города поделились фотографиями этих милых животных в группе Barnaul 22 социальной сети "ВКонтакте".

Посетители парка также смогли сделать забавные снимки с новыми обитателями водоема.