В барнаульском парке появился домик для уток
Волонтеры также собрали мусор на территориях
09 июля 2024, 19:36, ИА Амител
Утятник в парке / Фото: Barnaul22
В барнаульском парке "Юбилейный" появился необычный объект – утятник, сделанный из паллет. Это стало возможным благодаря усилиям волонтеров, которые не только установили домик для уток, но и убрали мусор на территории парка.
В утятнике поселились утки и ондатра. Жители города поделились фотографиями этих милых животных в группе Barnaul 22 социальной сети "ВКонтакте".
Посетители парка также смогли сделать забавные снимки с новыми обитателями водоема.
08:46:53 10-07-2024
А почему фото другого парка? Вчера такое было в другое публикации. Где домик для уток?
10:56:51 10-07-2024
Гость (08:46:53 10-07-2024) А почему фото другого парка? Вчера такое было в другое публи... Квест - найди домик для уток.
18:55:27 10-07-2024
что за странная дурацкая фотка. и почему хищная ондатра с утками? яйца жрать и птенцов? круто, ура-ура