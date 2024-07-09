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В барнаульском парке появился домик для уток

Волонтеры также собрали мусор на территориях

09 июля 2024, 19:36, ИА Амител

Утятник в парке / Фото: Barnaul22
Утятник в парке / Фото: Barnaul22

В барнаульском парке "Юбилейный" появился необычный объект – утятник, сделанный из паллет. Это стало возможным благодаря усилиям волонтеров, которые не только установили домик для уток, но и убрали мусор на территории парка.

В утятнике поселились утки и ондатра. Жители города поделились фотографиями этих милых животных в группе Barnaul 22 социальной сети "ВКонтакте".

Посетители парка также смогли сделать забавные снимки с новыми обитателями водоема.

Барнаул Парк "Юбилейный" парки

Комментарии 3

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Гость

08:46:53 10-07-2024

А почему фото другого парка? Вчера такое было в другое публикации. Где домик для уток?

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Гость

10:56:51 10-07-2024

Гость (08:46:53 10-07-2024) А почему фото другого парка? Вчера такое было в другое публи... Квест - найди домик для уток.

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Гость

18:55:27 10-07-2024

что за странная дурацкая фотка. и почему хищная ондатра с утками? яйца жрать и птенцов? круто, ура-ура

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