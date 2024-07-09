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В Барнауле закрыли для прогулок парк из-за плохой погоды

В городе уже несколько дней идут дожди

09 июля 2024, 14:11, ИА Амител

Парк культуры и отдыха "Центральный" / Фото: vk.com/centropark22
Парк культуры и отдыха "Центральный" / Фото: vk.com/centropark22

В Барнауле временно закрыли парк культуры и отдыха "Центральный", сообщается на странице зоны отдыха во "ВКонтакте".

"Уважаемые посетители! В связи с неблагоприятными погодными условиями парк для прогулок закрыт", – говорится в сообщении.

Напомним, в Барнауле уже несколько дней идут дожди. Минувшей ночью за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков.

Барнаул парки

Комментарии 2

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Гость

14:32:31 09-07-2024

Плохая погода мешает прогулкам? Даже дождя нет! Это же не гололёд!

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Мусик

20:40:49 09-07-2024

вот тоже не вдуплил.
должно быть наоборт

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