В Барнауле закрыли для прогулок парк из-за плохой погоды
В городе уже несколько дней идут дожди
09 июля 2024, 14:11, ИА Амител
Парк культуры и отдыха "Центральный" / Фото: vk.com/centropark22
В Барнауле временно закрыли парк культуры и отдыха "Центральный", сообщается на странице зоны отдыха во "ВКонтакте".
"Уважаемые посетители! В связи с неблагоприятными погодными условиями парк для прогулок закрыт", – говорится в сообщении.
Напомним, в Барнауле уже несколько дней идут дожди. Минувшей ночью за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков.
14:32:31 09-07-2024
Плохая погода мешает прогулкам? Даже дождя нет! Это же не гололёд!
20:40:49 09-07-2024
вот тоже не вдуплил.
должно быть наоборт