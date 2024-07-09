В Барнауле закрыли для прогулок парк из-за плохой погоды

В городе уже несколько дней идут дожди

09 июля 2024, 14:11, ИА Амител

Парк культуры и отдыха "Центральный" / Фото: vk.com/centropark22

В Барнауле временно закрыли парк культуры и отдыха "Центральный", сообщается на странице зоны отдыха во "ВКонтакте".

"Уважаемые посетители! В связи с неблагоприятными погодными условиями парк для прогулок закрыт", – говорится в сообщении.

Напомним, в Барнауле уже несколько дней идут дожди. Минувшей ночью за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков.