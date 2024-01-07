Какие парки отремонтировали в 2023 году в Барнауле и сколько на них потратили денег

Как нацпроект "Комфортная городская среда" изменил краевую столицу

07 января 2024, 08:25, ИА Амител

Ремонт парков в Барнауле / Фото: amic.ru / Министерство ЖКХ и строительства

В 2023 году в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" отремонтировали несколько барнаульских парков, которые стали более современными и удобными. Рассказываем, какие именно общественные пространства изменились.

Какие парки сделали в Барнауле в 2023 году?

В 2023 году в Барнауле провели масштабный ремонт парка "Центральный". В 2022-м зеленая зона победила в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды".

В одном из старейших парков обновили знаменитый действующий фонтан на центральной аллее, который не ремонтировали с 1965 года. Уже сейчас он является популярным местом для фотосъемок, а следующим летом может привлечь еще больше людей. Также в "Центральном" посадили новый газон и уложили асфальт на пешеходных дорожках, заменили опоры освещения, урны, лавочки и установили малые архитектурные формы. На работы направили около 140 миллионов рублей.

В 2023 году прошел второй этап благоустройства барнаульского парка "Юбилейный". Его очистили от мусора, сделали сеть велодорожек, обновили основные пешеходные пути и установили освещение. Полностью обновление парка закончится в следующем году.

Какие парки уже сделали ранее?

За последние годы в Барнауле провели работы по восстановлению парка "Изумрудный", на его реновацию из различных источников бюджета направили около 350 миллионов рублей. Работы проводились в несколько этапов. В этом году обновление парка завершено – построены пешеходные и велодорожки, восстановлена центральная аллея, пруд, установлена сцена и новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также построены беседки для отдыха, детские игровые и спортивные площадки. Здесь обновили входную группу, установили новое ограждение вдоль парка, провели освещение, сделали пешеходные дорожки: асфальтированные и с плиточным покрытием, новую парковку со стороны проспекта Сибирского и восстановили исторический Томский тракт.

Одним из самых популярных мест в "Изумрудном" стал новый амфитеатр, где проводят различные концерты, лекции и другие мероприятия. Амфитеатр рассчитан на 150 человек.

В Барнауле благоустроили и другие значимые для горожан территории: аллея по ул. Г. Исакова, фонтан на ул. Панфиловцев, Мизюлинская роща, пешеходная зона по ул. Герцена.

А какие парки сделали в других городах и районах Алтайского края?

Очень много. Почитать обо всех благоустроенных общественных территориях можно в нашем большом проекте.