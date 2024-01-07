Какие парки отремонтировали в 2023 году в Барнауле и сколько на них потратили денег
Как нацпроект "Комфортная городская среда" изменил краевую столицу
07 января 2024, 08:25, ИА Амител
В 2023 году в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Комфортная городская среда" отремонтировали несколько барнаульских парков, которые стали более современными и удобными. Рассказываем, какие именно общественные пространства изменились.
Какие парки сделали в Барнауле в 2023 году?
В 2023 году в Барнауле провели масштабный ремонт парка "Центральный". В 2022-м зеленая зона победила в голосовании по программе "Формирование комфортной городской среды".
В одном из старейших парков обновили знаменитый действующий фонтан на центральной аллее, который не ремонтировали с 1965 года. Уже сейчас он является популярным местом для фотосъемок, а следующим летом может привлечь еще больше людей. Также в "Центральном" посадили новый газон и уложили асфальт на пешеходных дорожках, заменили опоры освещения, урны, лавочки и установили малые архитектурные формы. На работы направили около 140 миллионов рублей.
В 2023 году прошел второй этап благоустройства барнаульского парка "Юбилейный". Его очистили от мусора, сделали сеть велодорожек, обновили основные пешеходные пути и установили освещение. Полностью обновление парка закончится в следующем году.
Какие парки уже сделали ранее?
За последние годы в Барнауле провели работы по восстановлению парка "Изумрудный", на его реновацию из различных источников бюджета направили около 350 миллионов рублей. Работы проводились в несколько этапов. В этом году обновление парка завершено – построены пешеходные и велодорожки, восстановлена центральная аллея, пруд, установлена сцена и новые малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также построены беседки для отдыха, детские игровые и спортивные площадки. Здесь обновили входную группу, установили новое ограждение вдоль парка, провели освещение, сделали пешеходные дорожки: асфальтированные и с плиточным покрытием, новую парковку со стороны проспекта Сибирского и восстановили исторический Томский тракт.
Одним из самых популярных мест в "Изумрудном" стал новый амфитеатр, где проводят различные концерты, лекции и другие мероприятия. Амфитеатр рассчитан на 150 человек.
В Барнауле благоустроили и другие значимые для горожан территории: аллея по ул. Г. Исакова, фонтан на ул. Панфиловцев, Мизюлинская роща, пешеходная зона по ул. Герцена.
А какие парки сделали в других городах и районах Алтайского края?
Очень много. Почитать обо всех благоустроенных общественных территориях можно в нашем большом проекте.
09:57:51 07-01-2024
Ну плохо ли -хорошо ли ,однако что то идёт в правильном направлении,хотя недостатков ещё уйма . Вот хотелось бы что бы наши чиновники обратили внимание на архитектуру наших с вами остановок общественного транспорта. Может уже кто нибудь из руководства займётся этим. Вот скажите ,кто придумал трубчатые железные скамейки на остановках (вы сами то посидите на них). Или вот крыша маленькая есть,а стена от ветра только с одной стороны ,а то и нет в обще (от ветра не укрыться). И ещё много чего. Ну думается что всё это накроется "медным тазиком" как и обещанные новые автобусы и трамваи. Всё правильно господин губернатор "обещать не жениться",главное выбрали.Всё это печально на самом деле....
10:09:43 07-01-2024
"В одном из старейших парков обновили знаменитый действующий фонтан на центральной аллее, который не ремонтировали с 1965 года." Ремонтировали и не раз.
17:33:32 07-01-2024
Кому эти архитектурные формы нужны? Лучше бы деревьев и кустарников побольше посадили, все дворы голые, одни парковки, жуть.