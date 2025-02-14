В барнаульском поселке Южном 46 пожарных тушили горящий гаражный бокс

Огонь охватил 15 квадратных метров строения

14 февраля 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В барнаульском поселке Южном произошел пожар в гаражном боксе. Инцидент случился в четверг, 13 февраля.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, на месте работали 46 специалистов на 8 единицах техники. Один автомобиль эвакуировали.

Огонь повредил стены, пол и личные вещи в одном из помещений на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара – перекал печи.

Всего за сутки 13 февраля в крае ликвидировали восемь пожаров, шесть из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два возгорания.