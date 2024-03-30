В барнаульском селе Лебяжье ограничили движение транспорта из-за откачки талой воды

Исключение сделали только для автобусов

30 марта 2024, 21:45, ИА Амител

Перекрытие улицы в селе Лебяжье / Фото: barnaul.org

В барнаульском селе Лебяжье ограничили проезд из-за работ по откачке талой воды, сообщили в мэрии.

Ограничение действует в районе улиц Садовой и Тепличный комбинат и касается любого транспорта, кроме общественного.

"Просим заранее выбирать пути объезда", — призвали власти.

30 марта в Алтайском крае ввели режим ЧС из-за подтоплений. Районные администрации, МЧС и прочие службы работают в усиленном режиме.