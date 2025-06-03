В барнаульском водоканале опровергли, что причиной "запаха" стали очистные сооружения
3 июня дул юго-западный ветер — воздух от иловых карт движется не в Барнаул, а в сторону реки
03 июня 2025, 13:25, ИА Амител
Очистные сооружения канализации в поселке Восточном не являются причиной неприятного запаха над Барнаулом. Об этом заявила пресс-служба "Росводоканала Барнаул" в Telegram-канале.
Напомним, утром 3 июня барнаульцы обратили внимание на неприятный запах, который распространился как в городе, так и в пригороде. Особенно сильно он чувствуется в Индустриальном районе, Власихе и центральной части краевой столицы. Некоторые жители назвали причиной очистные сооружения, однако специалисты водоканала провели проверку и установили, что это не так.
"Барнаульский водоканал трижды в неделю проводит необходимую обработку иловых карт очистных сооружений для удаления запаха. Кроме того, очистные сооружения изначально построены с учетом розы ветров, чтобы запахи отводило в сторону от города. 3 июня отмечается юго-западный ветер, а значит, воздух от иловых карт движется в сторону реки, а не Барнаула. Поэтому запах в городе, определенно, имеет другое происхождение. К тому же наибольшая концентрация отмечается в отдаленных от очистных сооружений водоканала районах: Лазурном, Дружном, Власихе, Лесном. Специалисты водоканала продолжают внимательно следить за обстановкой, выполняют рейды", – объяснил директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов.
Кроме того, компания проводит ряд мероприятий по борьбе с запахом от иловых карт. В 2017 году был куплен дезодорирующий комплекс с распыляющими головками для создания аэрозольного тумана Supra 400 ENV, а в 2025 году дополнительно закуплен новый реагент ДБА "Санвит". Применение последнего позволяет добиться улучшения качества воздуха и экологической обстановки.
13:29:36 03-06-2025
По итогу что выяснили? Кто конкретно навонял?
13:39:49 03-06-2025
Сегодня утром на пересечении Ленина и Чкалова ну очень ядреный запашок стоял. А вообще очень часто этот запах и не один год. И заметил, что он обычно рано утром. И не с Новоалтайской ли стороны? Есть ли там вообще очистные, а то я ни разу не слышал про них.
13:50:37 03-06-2025
Гость (13:39:49 03-06-2025) Сегодня утром на пересечении Ленина и Чкалова ну очень ядрен... А куда б они делись, после поворота на Новоалтайск (где светофор) следующий поворот направо - Новоалтайский КОС, и там когда пробка на светофоре "очень вкусно" в ней стоять.
14:02:54 03-06-2025
Ай ай ай, а кто это сделал?
15:12:17 03-06-2025
предприятия отходы в город спускают -травят население
в пробирку наберите этого воздуха и на анализаторе прокрутите
это будут доказательства когда найдется спускальщик
спектрограммы будут совпадать и это 100% докажет его вину
15:28:18 03-06-2025
Так это... В воскресенье ввечеру запах стоял от Развилки и практически до Калинина - если ехать на электричке. И ну конечно же, это не очистные, инфа сотка.
17:13:21 03-06-2025
Ливнёвка после дождей воняет по всему городу. Вода застаивается и провоцирует гниение на жаре. Это 100% имеет место. Но, возможно, это не единственный источник благоуханий. Конский навоз сегодня даже попадался в районе солнечной поляны. Ипподром недалеко... Дерёвня. Трамвайные пути мазутом пахнут. Короче, масса источников может быть, кому что попалось.