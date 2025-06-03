В барнаульском водоканале опровергли, что причиной "запаха" стали очистные сооружения

3 июня дул юго-западный ветер — воздух от иловых карт движется не в Барнаул, а в сторону реки

03 июня 2025, 13:25, ИА Амител

Барнаул / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Очистные сооружения канализации в поселке Восточном не являются причиной неприятного запаха над Барнаулом. Об этом заявила пресс-служба "Росводоканала Барнаул" в Telegram-канале.

Напомним, утром 3 июня барнаульцы обратили внимание на неприятный запах, который распространился как в городе, так и в пригороде. Особенно сильно он чувствуется в Индустриальном районе, Власихе и центральной части краевой столицы. Некоторые жители назвали причиной очистные сооружения, однако специалисты водоканала провели проверку и установили, что это не так.

"Барнаульский водоканал трижды в неделю проводит необходимую обработку иловых карт очистных сооружений для удаления запаха. Кроме того, очистные сооружения изначально построены с учетом розы ветров, чтобы запахи отводило в сторону от города. 3 июня отмечается юго-западный ветер, а значит, воздух от иловых карт движется в сторону реки, а не Барнаула. Поэтому запах в городе, определенно, имеет другое происхождение. К тому же наибольшая концентрация отмечается в отдаленных от очистных сооружений водоканала районах: Лазурном, Дружном, Власихе, Лесном. Специалисты водоканала продолжают внимательно следить за обстановкой, выполняют рейды", – объяснил директор по производству "Росводоканала Барнаул" Дмитрий Власов.

Кроме того, компания проводит ряд мероприятий по борьбе с запахом от иловых карт. В 2017 году был куплен дезодорирующий комплекс с распыляющими головками для создания аэрозольного тумана Supra 400 ENV, а в 2025 году дополнительно закуплен новый реагент ДБА "Санвит". Применение последнего позволяет добиться улучшения качества воздуха и экологической обстановки.