Жители Барнаула жалуются на неприятный запах по всему городу

Причина его распространения пока неизвестна

03 июня 2025, 09:14, ИА Амител

Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Барнаульцы обратили внимание на неприятный запах в городе. Со слов очевидцев, он распространяется как на территории краевой столицы, так и в пригороде. Об этом сообщают Telegram-каналы Barnaul 22 и "В курсе 22".

"Вышла из дома – вонь страшная. Думала, локально, а доехала до центра – все то же самое".

"На Черемушках ужасный запах каких-то неожиданностей. Откуда он распространился на весь город?"

"Проезжая Власиху, чуть не задохнулись. Говорят, это от птицефабрики".

"Как только въехал на Власихинскую, открыл окно. Лучше бы не открывал".

"На Силикатном и в Лесном дышать нечем", – делятся подписчики сообществ.

В комментариях к постам жители города высказывают свои версии причин происходящего:

"Ветер, видимо, дует с очистных сооружений в сторону города".

"С полей из-за Власихи тянет, удобрили их. Там вообще дышать нечем", – пишут барнаульцы.

Однако что именно является источником специфического запаха, пока неизвестно.