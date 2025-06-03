Жители Барнаула жалуются на неприятный запах по всему городу
Причина его распространения пока неизвестна
03 июня 2025, 09:14, ИА Амител
Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Барнаульцы обратили внимание на неприятный запах в городе. Со слов очевидцев, он распространяется как на территории краевой столицы, так и в пригороде. Об этом сообщают Telegram-каналы Barnaul 22 и "В курсе 22".
- "Вышла из дома – вонь страшная. Думала, локально, а доехала до центра – все то же самое".
- "На Черемушках ужасный запах каких-то неожиданностей. Откуда он распространился на весь город?"
- "Проезжая Власиху, чуть не задохнулись. Говорят, это от птицефабрики".
- "Как только въехал на Власихинскую, открыл окно. Лучше бы не открывал".
- "На Силикатном и в Лесном дышать нечем", – делятся подписчики сообществ.
В комментариях к постам жители города высказывают свои версии причин происходящего:
- "Ветер, видимо, дует с очистных сооружений в сторону города".
- "С полей из-за Власихи тянет, удобрили их. Там вообще дышать нечем", – пишут барнаульцы.
Однако что именно является источником специфического запаха, пока неизвестно.
09:22:34 03-06-2025
это кто-то из тутошних комментаторов...
09:43:08 03-06-2025
Musik (09:22:34 03-06-2025) это кто-то из тутошних комментаторов...... Меня поражает ваша проницательность!
10:10:23 03-06-2025
А что раньше ветер не дул с очистных? Всю жизнь живем в центре. На 7 этаже. Красноармейский/Чкалова. Вонизм невыносимый стал после активной застройки центра. Года так с 2015 по вечерам в летнее время в безветреную погоду стоит вонизм канализации. Это замечаем не только мы. Гости, приезжие, соседи. Нормально ли это? Нет. Первый год такая проблема? Нет. Каждый год такие посты. Решения от администрации нет. Только в прошлом году!!!!!! Заменили первый один единственный участок канализации по красноармейскому через трамвайные пути. Сколько там? Метров 250? Браво и спасибо! Живем!
20:19:20 07-06-2025
ГГ (10:10:23 03-06-2025) А что раньше ветер не дул с очистных? Всю жизнь живем в цент... На окраине центра, в районе Челюскинцев уже года 3 воняет... теперь и до центра дошло...
10:17:22 03-06-2025
В отделени психиатрии на завтрак давали гороховую кашу.
10:49:57 03-06-2025
Ну не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что запах на Силикатном - это запах силикатного кирпича. Сегодня с утра на Молодёжной был устойчивый запах "свежего" силикатного кирпича
11:59:08 03-06-2025
гость (10:49:57 03-06-2025) Ну не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что запах н... Завод на ул. Силикатной и пос. Силикатный - это две большие разницы
11:27:22 03-06-2025
Вся Озерная и Поток задыхается от ипподрома летом особенно
11:39:40 03-06-2025
Гость (11:27:22 03-06-2025) Вся Озерная и Поток задыхается от ипподрома летом особенно... Да не ипподром это, очистные сооружения
13:29:37 03-06-2025
Гость (11:27:22 03-06-2025) Вся Озерная и Поток задыхается от ипподрома летом особенно... что вы врете то??? у меня там 4 лошади в стойлах, там уход получше больничного, все вывозится сразу же, причем нарасхват удобрение вывозят с Солнечной себе на огороды
12:00:37 03-06-2025
Вот оно что, а на пассажиров грешил, неудобно то теперь как
12:18:55 03-06-2025
uS (12:00:37 03-06-2025) Вот оно что, а на пассажиров грешил, неудобно то теперь как... Пиши в поддержку - покайся
13:30:35 03-06-2025
это канализация отстойники что то мухлюют, с 2015 вонь го*на постоянно на весь город!
13:31:21 03-06-2025
Причиной зловонной вони наверняка является какой-то источник зловонной вони.
17:50:56 03-06-2025
После повсеместной установки счетчиков люди экономят воду. В результате отходы жизнедеятельности стали значительно концентрированнее, очистные не справляются. Всё эти «зеленые идеи» - палки о двух концах. Вроде что-то экономится, но в итоге затраты возрастают.
21:14:00 07-06-2025
Кому там все воняет? Вы мыться не пробовали? Живу на пр. Строителей, ничем не воняет... Все чувства работают нормально и обоняние и осязание и прочие.
00:29:18 15-06-2025
6 (13:31:21 03-06-2025) Причиной зловонной вони наверняка является какой-то источник... Спасибо, Кэп, что бы без Вас делали...
00:48:25 15-06-2025
Почему все пишут про последние годы? В Барнауле воняет постоянно сколько себя помню (это с 90-ых). Но не все чувствуют эти запахи. Причём их несколько. Один - явный запах фекалий, появляется в основном летом, редко весной и осенью, зимой - никогда. Второй наоборот скорее приятный, напоминает запах какого-то химического вещества, а появляется в основном зимой, хотя и летом может появиться. Третий же, действительно появился в недавние годы - очень резкий, прям тошнотный, непонятно то ли химия, то ли чьи-то концентрированные испражнения.
Я полагаю, что это всё какое-то одно вещество, просто вступающее в разные химические реакции в зависимости от температуры или влажности. Зимой влажность низкая и ощущается всё менее остро. Но зато сейчас влажным летом - хоть из дому не ходи. Прямо сейчас за окном опять тянет.
Вопрос в том, почему некоторые люди его действительно не ощущают... Погрешил бы на Ковид и потерю ими части обоняния, но эта проблемы была ещё до ковида. Повторюсь, ей минимум 30 лет.
Возможно удобрения стоит исключить - как уже писал: запах появляется и зимой тоже. А какое распыление удобрений в снега? Это скорее всего канализация, либо какой-то летучий реагент, которым эти нечистоты обрабатывают. В детстве я думал, что какое-то химическое производство выбрасывает облака этого вещества и оно оседает на город. Родители говорили, что это, вообще, со скотобойни запах.
Ясно одно, что ничего не ясно. Нужны специалисты.