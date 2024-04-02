В водоканале отметили, что водопроводная вода сейчас "безопасна и соответствует нормам СанПиН", от привычной она отличается лишь цветом и запахом

02 апреля 2024, 14:20, ИА Амител

Стакан воды в руке / Фото: freepik

Водопроводная вода в кранах жителей Барнаула станет вновь чистой и прозрачной и без запаха, когда вскроется лед на Оби и прогреется река, сообщает барнаульский водоканал в своем Telegram-канале.

"Запах меняется из-за того, что в реку вместе с талыми водами с полей попадают гумус, земля, мусор", - пояснили в компании.

В водоканале отметили, что для них паводок начинается на 2-3 недели раньше ледохода, когда ухудшается качество речной воды. В этом году сотрудники очистных сооружений зафиксировали первые изменения 17 марта.

В компании подчеркнули, что сейчас прилагаются все усилия для очистки воды, которая "безопасна и соответствует нормам СанПиН". Кроме центральной аналитической лаборатории водоканала это контролирует и Роспотребнадзор.

"2 апреля температуры воды в реке достигла 0,8 градуса выше ноля. Когда лед вскроется, и речная вода прогреется до 5 градусов, водопроводная вода вернется к своим привычным параметрам", - рассказали в компании.

Напомним, вскрытие реки ожидается 10-12 апреля.