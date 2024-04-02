Барнаульцам рассказали, когда вода вновь станет чистой и без запаха
В водоканале отметили, что водопроводная вода сейчас "безопасна и соответствует нормам СанПиН", от привычной она отличается лишь цветом и запахом
02 апреля 2024, 14:20, ИА Амител
Водопроводная вода в кранах жителей Барнаула станет вновь чистой и прозрачной и без запаха, когда вскроется лед на Оби и прогреется река, сообщает барнаульский водоканал в своем Telegram-канале.
"Запах меняется из-за того, что в реку вместе с талыми водами с полей попадают гумус, земля, мусор", - пояснили в компании.
В водоканале отметили, что для них паводок начинается на 2-3 недели раньше ледохода, когда ухудшается качество речной воды. В этом году сотрудники очистных сооружений зафиксировали первые изменения 17 марта.
В компании подчеркнули, что сейчас прилагаются все усилия для очистки воды, которая "безопасна и соответствует нормам СанПиН". Кроме центральной аналитической лаборатории водоканала это контролирует и Роспотребнадзор.
"2 апреля температуры воды в реке достигла 0,8 градуса выше ноля. Когда лед вскроется, и речная вода прогреется до 5 градусов, водопроводная вода вернется к своим привычным параметрам", - рассказали в компании.
Напомним, вскрытие реки ожидается 10-12 апреля.
15:24:51 02-04-2024
Чистая и безопасная вода должна быть без цвета и запаха! Прозрачная!
А вообще в этом году просто ужас! И каждый год все хуже и хуже!
15:34:03 02-04-2024
>> В водоканале отметили, что водопроводная вода сейчас "безопасна и соответствует нормам СанПиН", от привычной она отличается лишь цветом и запахом //
Вспоминается завязка фильма "Броненосец Потёмкин"
15:41:37 02-04-2024
Ужасная вода, даже умываться противно... чтобы пить такую не знаю что должно случится
16:45:34 02-04-2024
Гость (15:41:37 02-04-2024) Ужасная вода, даже умываться противно... чтобы пить такую не... Если умываться с закрытыми глазами, то можно представить себя у лесного озера)))
09:31:53 03-04-2024
Гость (16:45:34 02-04-2024) Если умываться с закрытыми глазами, то можно представить себ... тогда уж у болота)
16:25:45 02-04-2024
Рекомендую тем, кто утверждает, что вода безопасна, протестировать ее сперва на своих желудках.
16:53:34 02-04-2024
Гость (16:25:45 02-04-2024) Рекомендую тем, кто утверждает, что вода безопасна, протести... Пью, как всегда из-под крана. Обоняния после ковида отсутствует. В остальном - полет нормальный.
16:26:39 02-04-2024
Гость (15:41:37 02-04-2024) Ужасная вода, даже умываться противно... чтобы пить такую не... Бутилированная из того же крана течет только после доп. очистки.
16:33:28 02-04-2024
У Водоканала решения проблемы нет, или нет желания снижать свою прибыль?
Какой должен быть водозабор на реке по нормам, по науке?
Сколько в процентах используется сейчас артезианской воды и можно ли увеличить ее потребление?
16:36:27 02-04-2024
ну как же можно коричневую воду пить и из нее готовить? Вонь и ужасно коричневая. Если рекомендуют пить бутилированную, то давайте платить как за техническую воду и пойдем покупать в магазине. Но тогда надо и в магазинах обеспечить наличие, а не как сейчас пустые полки.
17:45:29 02-04-2024
Не надо нагнетать страсти. Сейчас прошла 3 магазина - Мария, Пятёрочка, Пчёлка, везде вода есть 1,5 и 5л. Цена от 72руб. до 129(5л). Вода бутилированная из скважин, а не из крана. Купила Космолинскую волчихинского повзавода. Написана на этикетке номер скважины и глубина. Вот зачем истерите? Это вам радость доставляет? Это плохой диагноз...
08:33:43 03-04-2024
Гость (17:45:29 02-04-2024) Не надо нагнетать страсти. Сейчас прошла 3 магазина - Мария,... прочитай, что на бутылке написано - Космолинская? Реально? Тогда тебя обманули, это не из скважины вода, это нерусские разливают в подвале, они же этикетки рисуют
18:14:17 02-04-2024
Каждый год эта проблема. Кипятим по рецепту: три литра воды кипятить без крышки, на слабом ключе 1-2 мин. (запах поменяется от химического до речного) затем выключить и всыпать 1/2 чайной ложки пищевой соды - размешать и всыпать 1/4 чайной ложки лимонной кислоты - пойдёт бурная реакция и удаление запаха. Помешать и попробовать воду на кислый или щелочной вкус и при необходимости добавить нейтрализатор - соду или кислоту. Снова включить и кипятить 1 мин.
18:27:20 02-04-2024
А теперь все вот это бла бла бла можно зачеркнуть простым тестом. Сделал ванную , вода вонючая и "пригодная" как дорогие начальники в статье написали , да только простой тест марганцовкой она не прошла. При добавлении кристаллов , сперва порозовело а потом вступила в реакцию с примесями и стала жёлтой, вот и весь сказ , зря статью писали. Кто не знает , Гугл в помощь.
18:34:01 02-04-2024
А чего священники? Не могут что ли освятить воду-то от всякого лиха? Где чудеса чудесные?
14:04:18 03-04-2024
Гость (18:34:01 02-04-2024) А чего священники? Не могут что ли освятить воду-то от всяко... Это бывает раз в год на Крещение, не надо путать! Господь же не 25 раз крестился, а единожды )))
19:49:57 02-04-2024
лучше спросите где санэпиднадзор? что скажут контролирующие ведомства? они же тоже видят эту воду
20:00:29 02-04-2024
что то навеяло рекламой юпи из 90-х
"вода была прозрачной, без вкуса, без цвета, без запаха... пока не появилась хлорка" )))
20:35:10 02-04-2024
Ничего не понимаю.
05:27:02 03-04-2024
Поэтому в магазинах Барнаула все 5л бутылки расхватали с водой без газа.... вчера с газом пришлось 1.5ки покупать, после кипячения весь газ выходит. Народ мы терпилы, им там пофиг всем, отписку написали и всё. В администрацию президента нужно обращаться, местные точно ничего не решат, нет местной опозиции, нет нормального местного телеканала, который бы сюжет отснял и в Москву отправили бы этот сюжет. Все молча покупают чистую воду и пьют её, а из под крана никто не пьёт сейчас.
21:10:47 05-04-2024
Что же вы такие криворукие))) Вода свободно продаётся в ближайшем Магните, только 5 литровые
07:17:05 03-04-2024
Да, пусть меняют расценки на воду в кране как на техническую, пока параметры прозрачности и примесей не вернутся в норму.
08:49:05 03-04-2024
"Запах меняется из-за того, что в реку вместе с талыми водами с полей попадают гумус, земля, мусор", - пояснили в компании.////////// То есть воду не чистят, а вместе с гумусом (навозом) и мусором подают в квартиры барнаульцев. Очень мило!
09:04:22 03-04-2024
Паводок случается каждый год, но такой грязной воды из крана не припомню. Нельзя стирать - безнадежно испортятся белые вещи и бельё. Нельзя пить из-за крайне неприятного запаха и коричневого цвета. Причем плохого качества вода практически всю зиму, сильный зпах, нормальная вода не имеет запаха. Даже домашние цветы начали гибнуть. Дело не в паводке. Что-то случилось с очистными сооружениями. они явно неисправны. Моё мнение, от нас скрывают реальное положение вещей.
15:50:27 03-04-2024
Гость (09:04:22 03-04-2024) Паводок случается каждый год, но такой грязной воды из крана... У нас в доме иногда наливаешь воду в емкость побольше, ведро или кастрюлю, на поверхности воды появляются цветные разводы (бензиновые!!!???), что это и откуда!?
10:29:09 03-04-2024
Экономят на очистных фильтрах. Не меняют вовремя. Вот и всё!
21:44:01 03-04-2024
Гость (17:45:29 02-04-2024) Не надо нагнетать страсти. Сейчас прошла 3 магазина - Мария,... Это в какой интересно марии и пятёрочке. Подскажите адрес. А то воду второй день еупить не могу