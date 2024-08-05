В барнаульском водоканале рассказали, как перейти на электронную квитанцию

И уточнили, почему это не только удобно, но и важно

05 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Электронная оплата / Фото: user18526052 / freepik.com

С начала 2024 года 3597 клиентов барнаульского водоканала перешли на электронные платежные документы. В общей сложности от бумажных квитанций отказались уже 31 990 жителей города.

Что такое электронный платежный документ?

Электронный платежный документ (электронная квитанция) – это цифровой аналог бумажного платежного документа с такой же юридической силой.

Почему это удобно?

Просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера.

"С помощью электронных квитанций все операции можно проводить, не выходя из дома, при этом под рукой всегда есть цифровой архив платежей и начислений", – отметил коммерческий директор компании "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

По его словам, компания активно развивает дистанционные сервисы, чтобы абонентам было удобно передавать показания, получать квитанции и оплачивать услуги. Помимо удобства, переход на цифровой документ вносит вклад в экологию и помогает сохранению природных ресурсов страны.

Как перейти на электронную квитанцию?

Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно тремя способами: