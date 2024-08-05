В барнаульском водоканале рассказали, как перейти на электронную квитанцию
И уточнили, почему это не только удобно, но и важно
05 августа 2024, 14:00, ИА Амител
С начала 2024 года 3597 клиентов барнаульского водоканала перешли на электронные платежные документы. В общей сложности от бумажных квитанций отказались уже 31 990 жителей города.
Что такое электронный платежный документ?
Электронный платежный документ (электронная квитанция) – это цифровой аналог бумажного платежного документа с такой же юридической силой.
Почему это удобно?
Просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера.
"С помощью электронных квитанций все операции можно проводить, не выходя из дома, при этом под рукой всегда есть цифровой архив платежей и начислений", – отметил коммерческий директор компании "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.
По его словам, компания активно развивает дистанционные сервисы, чтобы абонентам было удобно передавать показания, получать квитанции и оплачивать услуги. Помимо удобства, переход на цифровой документ вносит вклад в экологию и помогает сохранению природных ресурсов страны.
Как перейти на электронную квитанцию?
Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно тремя способами:
- В личном кабинете на сайте водоканала через кнопку "Электронная квитанция" на главной странице.
- В офисе обслуживания абонентов по адресу проспект Калинина, 116.
- Через систему "Город".
14:08:59 05-08-2024
Так водоканал не хочет принимать плату от собственников жилья, только через управляшку. И смех, и грех! Захожу в банк, спрашиваю, почему при оплате согласно квитанции для пенсионеров нет заявленной Путиным льготы, насчитывают комиссию-вознаграждение. Сотрудница любезно объяснила, что надо вводить ИНН организаций поставщиков услуг и ресурсов всех отдельно, тогда без комиссии. Короче, сплошной гем оррой!
11:19:21 06-08-2024
Барнаульская горэлектросеть давно перешла на прямые договоры с собственниками. Сейчас СГК тоже постепенно переходит на прямые договоры (управляшки не платят). Водоканал как то неохотно переходит, ну уж сосвсем с наглыми УК, которые не перечисляют оплаты жителей.
Все что мы платим по единому платежному документу, идёт на счета УК.