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В барнаульском водоканале рассказали, как перейти на электронную квитанцию

И уточнили, почему это не только удобно, но и важно

05 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Электронная оплата / Фото: user18526052 / freepik.com
Электронная оплата / Фото: user18526052 / freepik.com

С начала 2024 года 3597 клиентов барнаульского водоканала перешли на электронные платежные документы. В общей сложности от бумажных квитанций отказались уже 31 990 жителей города.

Что такое электронный платежный документ?

Электронный платежный документ (электронная квитанция) – это цифровой аналог бумажного платежного документа с такой же юридической силой.

Почему это удобно?

Просмотреть цифровую квитанцию можно с любого смартфона, планшета или компьютера.

"С помощью электронных квитанций все операции можно проводить, не выходя из дома, при этом под рукой всегда есть цифровой архив платежей и начислений", – отметил коммерческий директор компании "Росводоканал Барнаул" Андрей Звягинцев.

По его словам, компания активно развивает дистанционные сервисы, чтобы абонентам было удобно передавать показания, получать квитанции и оплачивать услуги. Помимо удобства, переход на цифровой документ вносит вклад в экологию и помогает сохранению природных ресурсов страны.

Как перейти на электронную квитанцию?

Отказаться от бумажной квитанции в пользу электронной можно тремя способами:

  1. В личном кабинете на сайте водоканала через кнопку "Электронная квитанция" на главной странице.
  2. В офисе обслуживания абонентов по адресу проспект Калинина, 116.
  3. Через систему "Город".
ЖКХ водоканал

Комментарии 2

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Гость

14:08:59 05-08-2024

Так водоканал не хочет принимать плату от собственников жилья, только через управляшку. И смех, и грех! Захожу в банк, спрашиваю, почему при оплате согласно квитанции для пенсионеров нет заявленной Путиным льготы, насчитывают комиссию-вознаграждение. Сотрудница любезно объяснила, что надо вводить ИНН организаций поставщиков услуг и ресурсов всех отдельно, тогда без комиссии. Короче, сплошной гем оррой!

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Гость

11:19:21 06-08-2024

Барнаульская горэлектросеть давно перешла на прямые договоры с собственниками. Сейчас СГК тоже постепенно переходит на прямые договоры (управляшки не платят). Водоканал как то неохотно переходит, ну уж сосвсем с наглыми УК, которые не перечисляют оплаты жителей.

Все что мы платим по единому платежному документу, идёт на счета УК.

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