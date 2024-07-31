Вода лучше и чище. Барнаульский водоканал начал модернизацию очистных сооружений

Это один из этапов масштабного проекта по реконструкции трех крупных объектов водоснабжения и водоотведения города

31 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Водопроводные очистные сооружения / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал приступил к модернизации водопроводных очистных сооружений № 1. Обновление улучшит качество воды для жителей города. В 2024 году компания планирует потратить на работы 275 млн руб.

"В ноябре 2023 года "Росводоканал Барнаул" приступил к обновлению ВОС-1. Сейчас идет модернизация блока входных устройств. В течение года произведем ремонт отстойников и технологических трубопроводов, что положительно скажется на качестве питьевой воды", – говорит генеральный директор ресурсоснабжающей организации Андрей Полюго.

Очистные сооружения Барнаула включают два комплекса сложных инженерных систем. На территории есть пять резервуаров для чистой воды объемом по три тысячи кубических метров, две хлораторные, две насосные станции и сеть из трех водоводов с диаметрами от 900 до 1400 мм.

Первый комплекс (ВОС-1) ввели в эксплуатацию еще в 1965 году, сегодня его износ составляет около 79 %.

Обновление очистных сооружений – часть большого проекта по модернизации трех ключевых объектов городского водоснабжения и канализации.

"Росводоканал Барнаул" планирует завершить все работы на ВОС-1 к 2026 году. В рамках проекта компания уже обновила 1166 м водопровода диаметром 300 мм на Змеиногорском тракте и завершает реконструкцию канализационного коллектора № 6 на проспекте Красноармейском.

"Проект позволит улучшить качество, надежность и бесперебойность услуг водоснабжения и водоотведения более чем для 350 тыс. человек. Это свыше половины всего населения краевой столицы", – подчеркивает Андрей Полюго.По его словам, модернизация обеспечит условия для подключения новых жильцов к инфраструктуре города, что приведет к строительству современных жилых комплексов и развитию города.

Проект по модернизации водоснабжения и водоотведения в Барнауле продлится с 2023 по 2026 год. "Росводоканал Барнаул" инвестирует в него более 1 млрд руб.