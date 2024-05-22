В барнаульском водоканале рассказали, как уберечь себя от лжеинспекторов

Они приходят под видом сотрудников компании

22 мая 2024, 10:00, ИА Амител

Кран. Вода. Ключи / Фото: freepik.com

Барнаульский водоканал предупреждает абонентов о том, что в городе ходят люди в форме с надписью "Водоканал". Они представляются специалистами по внутренним сетям. Ресурсоснабжающая организация информирует, что в штате компании таких работников нет. А обслуживание внутридомовых сетей осуществляют управляющие компании и товарищества собственников жилья.

Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго отметил, что сотрудники компании не задают вопросов о качестве воды абонентам.

Лаборатория организации работает круглосуточно и предоставляет все необходимые данные.

Сотрудники инспекции водных ресурсов периодически совершают обходы домов, заключивших прямые договоры с водоканалом.

Если абонент сомневается в личности посетителя, он может позвонить по телефону 500-101 для уточнения информации.

В водоканале советуют быть осторожными, не открывать двери "специалистам" и не предоставлять им никакую личную информацию.