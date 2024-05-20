Барнаульский водоканал восстанавливает территории после зимних работ на сетях

Работы планируют завершить до конца июня

20 мая 2024, 14:45, ИА Амител

Благоустройство после зимних работ на сетях / "Росводоканал Барнаул"

Работники барнаульского водоканала продолжают восстановление городских территорий, поврежденных в ходе ремонта в осенне-зимний период. Они приводят в порядок дороги, тротуары, бордюры и газоны. Асфальтирование проезжих частей планируют завершить к 31 мая, остальные участки отремонтируют до конца июня 2024 года.

По словам директора по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрия Власова, сначала ремонтируют наиболее проблемные участки на оживленных улицах, например, на улицах Антона Петрова, Малахова, Димитрова и в переулке Ядринцева.

С 17 апреля по 15 мая специалисты уже восстановили 1856 квадратных метров асфальта и 243 квадратных метра газона, а также полностью отремонтировали 56 объектов.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации зафиксировали все адреса проведения работ, благоустройство полностью восстановят.