В барнаульском Затоне закрыли проезд по дороге на остров Шубинский
Мера связана с подъемом уровня воды в реке Оби
09 июня 2023, 21:40, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В барнаульском микрорайоне Затон временно закрыли движение по дороге на остров Шубинский, сообщили в мэрии.
На участке установили вешки для обозначения границ, знак "Въезд запрещен" и барьерные ограждения.
Мера связана с подъемом уровня воды в реке Оби. Движение транспорта и пешеходов сейчас осуществляется по понтонному мосту.
Ранее стало известно, что городской пляж на острове Помазкин не откроется 10 июня. Это случится только после улучшения паводковой ситуации.
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