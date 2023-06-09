В барнаульском Затоне закрыли проезд по дороге на остров Шубинский

Мера связана с подъемом уровня воды в реке Оби

09 июня 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В барнаульском микрорайоне Затон временно закрыли движение по дороге на остров Шубинский, сообщили в мэрии.

На участке установили вешки для обозначения границ, знак "Въезд запрещен" и барьерные ограждения.

Мера связана с подъемом уровня воды в реке Оби. Движение транспорта и пешеходов сейчас осуществляется по понтонному мосту.

Ранее стало известно, что городской пляж на острове Помазкин не откроется 10 июня. Это случится только после улучшения паводковой ситуации.