В барнаульском зоопарке появился Захар, вращающий головой на 180 градусов

Краснокнижного филина спасли весной этого года — он получил огнестрельное ранение крыла. Летать он больше не сможет, потому его решили приютить в "Лесной сказке"

23 августа 2023, 16:37, ИА Амител

Фото: Минприроды Алтайского края

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" поселился краснокнижный филин Захар. Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, весной нынешнего года редкую птицу спасли — пернатый хищник получил травму крыла от огнестрельного ранения.

Помочь зверю смогли в Алтайской краевой общественной организации помощи диким животным "Ноев ковчег". Несмотря на длительное лечение летные качества филина не восстановились. Тогда его решили передать зоопарку на содержание.

Филин дополнил экспозицию хищных птиц, разместив его в одном вольере с уже имеющейся самкой этого вида. После оформления всех необходимых документов под контролем сотрудников Росприроднадзора состоялась передача филина на постоянное место жительства.

Наблюдать за переселением птицы смогли участники международной детской премии "Экология — дело каждого". Дети наблюдали, как филин осматривает вольер, проворачивая голову на 180 градусов.