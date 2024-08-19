НОВОСТИОбщество

В барнаульском зоопарке сонная львица Ая погрелась на солнце

Жители города восхитились красотой хищницы

19 августа 2024, 08:45, ИА Амител

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" 18 августа опубликовал видео с сонной львицей Аей, лениво нежащейся на солнце. 

"Воскресенье! Никакой спешки", — сказано в описании ролика.

Жители краевой столицы в очередной раз восхитились хищницей и оставили в комментариях ей комплиментов:

  • "Аюшка — красотка".
  • "Ая такая стала солидная дама".
  • "Шикарная".
  • "Красавица".
Барнаул Хорошие новости Барнаульский зоопарк

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров