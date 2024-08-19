В барнаульском зоопарке сонная львица Ая погрелась на солнце
Жители города восхитились красотой хищницы
19 августа 2024, 08:45, ИА Амител
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" 18 августа опубликовал видео с сонной львицей Аей, лениво нежащейся на солнце.
"Воскресенье! Никакой спешки", — сказано в описании ролика.
Жители краевой столицы в очередной раз восхитились хищницей и оставили в комментариях ей комплиментов:
- "Аюшка — красотка".
- "Ая такая стала солидная дама".
- "Шикарная".
- "Красавица".
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