В барнаульском зоопарке тигры Шерхан и Багира вновь стали родителями

Количество и пол малышей еще неизвестны — пока мама проводит с малышами все свое время

06 июля 2024, 13:28, ИА Амител

Тигренок из нового помета / Фото: "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке пополнение. Согласно публикации в сообществе "Лесной сказки", 2 июля тигры Шерхан и Багира вновь стали родителями.

Количество и пол детенышей в публикации не уточняют. Сейчас Багира почти все время проводит с малышами, редко выходя на прогулку.

"Сейчас святое время мамы и новорожденных, пусть наслаждаются друг другом", – заявили в зоопарке.