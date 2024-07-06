В барнаульском зоопарке тигры Шерхан и Багира вновь стали родителями
Количество и пол малышей еще неизвестны — пока мама проводит с малышами все свое время
06 июля 2024, 13:28, ИА Амител
Тигренок из нового помета / Фото: "Лесная сказка"
В барнаульском зоопарке пополнение. Согласно публикации в сообществе "Лесной сказки", 2 июля тигры Шерхан и Багира вновь стали родителями.
Количество и пол детенышей в публикации не уточняют. Сейчас Багира почти все время проводит с малышами, редко выходя на прогулку.
"Сейчас святое время мамы и новорожденных, пусть наслаждаются друг другом", – заявили в зоопарке.
13:42:57 07-07-2024
Детки у них всегда замечательные! Несколько лет назад, мне даже удалось одного мелкого полосатика обънять и расцеловать)). Он так вкусно пах молочком и обожанием! А Баги чудесная мамочка! ❤️❤️❤️