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В барнаульском зоопарке тигры Шерхан и Багира вновь стали родителями

Количество и пол малышей еще неизвестны — пока мама проводит с малышами все свое время

06 июля 2024, 13:28, ИА Амител

Тигренок из нового помета / Фото: "Лесная сказка"
Тигренок из нового помета / Фото: "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке пополнение. Согласно публикации в сообществе "Лесной сказки", 2 июля тигры Шерхан и Багира вновь стали родителями.

Количество и пол детенышей в публикации не уточняют. Сейчас Багира почти все время проводит с малышами, редко выходя на прогулку.

"Сейчас святое время мамы и новорожденных, пусть наслаждаются друг другом", – заявили в зоопарке.

Барнаул Барнаульский зоопарк

Комментарии 1

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Элен без ребят

13:42:57 07-07-2024

Детки у них всегда замечательные! Несколько лет назад, мне даже удалось одного мелкого полосатика обънять и расцеловать)). Он так вкусно пах молочком и обожанием! А Баги чудесная мамочка! ❤️❤️❤️

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