В барнаульском зоопарке установили юрту, чтобы там "чай пить и песни орать"

В конце мая новый объект будет готов принять посетителей

19 мая 2023, 11:49, ИА Амител

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев на своей странице во "ВКонтакте" показал огромную юрту, которая появилась на территории мини-фермы.

"Исполнилась ещё одна мечта. Будем пить чай в юрте. Зимой. В мороз. Песни будем орать", – написал Писарев.

Новый объект хотели открыть зимой, но немного подзатянули и, к сожалению, не получилось. Но уже в конце мая юрта будет готова принять посетителей.