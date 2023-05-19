В барнаульском зоопарке установили юрту, чтобы там "чай пить и песни орать"
В конце мая новый объект будет готов принять посетителей
19 мая 2023, 11:49, ИА Амител
Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев на своей странице во "ВКонтакте" показал огромную юрту, которая появилась на территории мини-фермы.
"Исполнилась ещё одна мечта. Будем пить чай в юрте. Зимой. В мороз. Песни будем орать", – написал Писарев.
Новый объект хотели открыть зимой, но немного подзатянули и, к сожалению, не получилось. Но уже в конце мая юрта будет готова принять посетителей.
"Это будет очень хорошим выставочным залом, первую выставку картин мы сделаем о животных", – сообщил Писарев.
12:03:18 19-05-2023
Сейчас нажрутся, станут песни орать. Всю капусту на год вперед сожрали. Сволочи. (И.Ильф, Е.Петров "12 стульев")
12:16:57 19-05-2023
А писарев орать будет громче всех.
12:32:16 19-05-2023
что за волшебный чай что с него песни орут?
12:56:10 19-05-2023
Гость (12:32:16 19-05-2023) что за волшебный чай что с него песни орут?... Водка называется)))
12:53:54 19-05-2023
Песни будем орать", – написал Писарев.---- ну да. Животным понравится...