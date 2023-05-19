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В барнаульском зоопарке установили юрту, чтобы там "чай пить и песни орать"

В конце мая новый объект будет готов принять посетителей

19 мая 2023, 11:49, ИА Амител

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев на своей странице во "ВКонтакте" показал огромную юрту, которая появилась на территории мини-фермы.

"Исполнилась ещё одна мечта. Будем пить чай в юрте. Зимой. В мороз. Песни будем орать", – написал Писарев.

Новый объект хотели открыть зимой, но немного подзатянули и, к сожалению, не получилось. Но уже в конце мая юрта будет готова принять посетителей.

"Это будет очень хорошим выставочным залом, первую выставку картин мы сделаем о животных", – сообщил Писарев.

Барнаул Барнаульский зоопарк

Комментарии 5

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Гость

12:03:18 19-05-2023

Сейчас нажрутся, станут песни орать. Всю капусту на год вперед сожрали. Сволочи. (И.Ильф, Е.Петров "12 стульев")

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Гость

12:16:57 19-05-2023

А писарев орать будет громче всех.

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Гость

12:32:16 19-05-2023

что за волшебный чай что с него песни орут?

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Гость

12:56:10 19-05-2023

Гость (12:32:16 19-05-2023) что за волшебный чай что с него песни орут?... Водка называется)))

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Гость

12:53:54 19-05-2023

Песни будем орать", – написал Писарев.---- ну да. Животным понравится...

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