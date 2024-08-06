В барнаульской гимназии № 131 патриотично раскрасили целый холл

Первое изображение Матрены Вольской нанесли в рамках проекта "Единой России"

06 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Экспозиция в гимназии № 131 / Фото: партия "Единая Россия"

В барнаульской гимназии № 131 накануне нового учебного года появилась особая экспозиция для проведения уроков истории и внеклассных мероприятий. Работу по ее созданию начали еще в прошлом году в рамках проекта "Лица Героев", который проводит "Единая Россия" совместно с партнерами.

В сентябре 2023 года в образовательном учреждении открыли стену памяти в честь учительницы Матрены Вольской, которая в 1942 году спасла от фашистов 3225 детей. Вместе с помощницами Варварой Поляковой и медсестрой Екатериной Громовой она эвакуировала ребят в тыл. Они преодолели пешком 200 км через леса, болота и минные поля.

Изображение учительницы стало первым объектом экспозиционного пространства.

Затем его продолжили расширять на средства гранта краевого конкурса школьных инициатив "Я считаю". Сейчас оно включает семь тематических зон: "У войны недетское лицо", "Алтай фронту", "Сила слабых: женщины на войне", "Герои негромких профессий", "Города-герои", "Бессмертный полк" и "СВОи".

"Эта экспозиция – параллель между прошлым и настоящим. Дети могут увидеть лица героев Великой Отечественной войны, в том числе своих ровесников, с помощью QR*-кода узнать о них информацию, разместить фотографии родных в "Бессмертном полку" гимназии, познакомиться с городами-героями, почитать стихи, посвященные СВО, и не только", – отметила координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае, председатель комитета барнаульской гордумы по социальным вопросам и молодежной политике Марина Понкрашева.

По ее словам, экспозиция создана в честь 80-летия Великой Победы и будет очень востребована в новом учебном году.

Экспозиционное пространство в гимназии № 131 / Фото: партия "Единая Россия"

В создании рисунков участвовала барнаульская компания "ЯМогу принт" – постоянный партнер проекта "Лица Героев". Ее руководитель Евгений Пологно рассказал, что изображения наносили на стену с помощью вертикального принтера.

Всего участниками проекта "Лица Героев" стали шесть школ Барнаула. Первое изображение защитников Родины появилось в августе 2023 года в Центре детских инициатив барнаульского лицея № 3. Затем к участию присоединились школы № 24 и 110, гимназии № 131 и 42. А накануне Дня Победы стену в коридоре школы № 103 украсил портрет юной партизанки Зои Космодемьянской.

* QR ("КуАр")