Два школьных музея из Алтайского края победили в конкурсе "Единой России"

Теперь они представят регион на федеральном этапе

31 июля 2024, 17:10, ИА Амител

Алина Горлова, Яна Сушакова и Иван Гладких / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" в Алтайском крае

Алтайские единороссы наградили победителей регионального этапа конкурса музеев образовательных организаций "Солдаты Великого Отечества", который "Единая Россия" проводит ежегодно в рамках проекта "Историческая память". В этот раз его посвятили специальной военной операции.

В номинации "Лучший городской музей" победил музей истории Октябрьского района Барнаула. Его открыли в школе № 31 в 1998 году. Там находятся экспонаты на разную тематику. Особенно богатые экспозиции посвящены заводам Октябрьского района и ветеранам ВОВ. Рядом с ними занимают место герои спецоперации.

Сертификат победителя и подарки руководителю школьного музея Яне Сушаковой вручили руководитель регионального исполкома "Единой России", депутат Барнаульской городской Думы Иван Гладких и председатель общественного совета партпроекта "Историческая память" в Алтайском крае, депутат гордумы Алина Горлова.

Награждение победителей / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия" в Алтайском крае

Победителем регионального этапа в номинации "Лучший сельский музей" стал историко-краеведческий музей Панкрушихинской средней школы имени Героя Советского Союза Дмитрия Бакурова. Его основали в 2006 году. В музее работают три зала:

"История школы". "Гордость школы". "Зал боевой и трудовой славы".

Он входит в рейтинг образовательных организаций "Топ-100. Школьный музей Победы". Сертификат победителя и подарки руководителю музея Ирине Галузиной вручила сенатор РФ, заместитель секретаря реготделения "Единой России" Наталья Кувшинова.

"Конкурс музеев "Солдаты Великого Отечества" посвящен событиям специальной военной операции и подвигам ее героев. Его проводят в целях сохранения памяти о бойцах и патриотического воспитания на их примере подрастающего поколения. Победители регионального этапа, которых определила экспертная комиссия, представят Алтайский край в финале конкурса", – говорит Иван Гладких.По его словам, тематика СВО – новое направление работы школьных музеев. В рамках конкурса партия поддерживает его развитие.

В 2023 году историко-краеведческий музей "Память – это мы" Шипуновской средней школы им. А.В. Луначарского стал одним из победителей Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев "Школьный музей: цифровой формат", который проводила "Единая Россия".

Он занял второе место в номинации "Лучший сельский школьный музей" в Сибирском федеральном округе. Больше 50 лет шипуновским музеем руководит Александр Леонтьев – отличник народного просвещения, лауреат губернаторской премии им. С.П. Титова.