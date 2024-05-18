В барнаульской маршрутке упала пенсионерка из-за водителя, резко нажавшего на газ
Встать на ноги женщине помогли пассажиры
18 мая 2024, 12:10, ИА Амител
Салон автобуса / Фото: unsplash.com
В барнаульской маршрутке № 58 упала пенсионерка из-за водителя, который резко нажал на педаль газа, сообщает "Черное и Бело Барнаул".
По словам очевидицы, инцидент случился 17 мая около 14:00 на остановке "Микрорайон Урожайный".
"В Газель № 58 села бабушка с внучкой. Не успев подняться со ступенек, упала в салон из-за водителя, который резко газанул", – рассказала женщина.
Встать на ноги пенсионерке помогли пассажиры. "Спрашивается, куда так нестись, нет уважения к людям", – заключила местная жительница.
12:33:59 18-05-2024
Изгнать водителя повозки из клана шоферов... Бабке букет цветов и бутылку лимонада!
12:50:38 18-05-2024
Кто то ещё, кроме старой бабушки, упал?
13:46:40 18-05-2024
Мне нравится когда газель едет быстрее полноразмерного автобуса. Бабушкам и детям нужно быть осторожнее в транспорте. Водитель обязан вести своё тс согласно дорожной обстановке и с соблюдением безопасности пассажиров
16:03:00 18-05-2024
Гость (13:46:40 18-05-2024) Мне нравится когда газель едет быстрее полноразмерного автоб... Вот только дебилы газелисты вечно торопятся боятся конкуренции, не успел зайти а это чмо уже с места рвется.
Словно в задницу ужаленный.
17:18:18 18-05-2024
Уронить водителя на конечной остановке. Будет ездить спокойно, иногда икая.
17:38:51 18-05-2024
А что вы хотели от водителя газельки? Там адекватных нет.
07:14:43 19-05-2024
Гость (17:38:51 18-05-2024) А что вы хотели от водителя газельки? Там адекватных нет. ...
На 18 мужчинка есть среднего возраста. Так у него ПМС постоянный. То рано деньги подали, то поздно, то мелкими сильно, то крупными!
22:06:54 18-05-2024
Вернуть полноразмерный транспорт в город с его плавностью хода и полноценной наполняемостью
14:30:01 20-05-2024
Разве "Газели" не запретили эксплуатировать в качестве маршруток еще 10 лет назад. Я вот точно ни одной за это время не встречал. Ездят по маршрутам "ПАЗ"