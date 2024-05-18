В барнаульской маршрутке упала пенсионерка из-за водителя, резко нажавшего на газ

Встать на ноги женщине помогли пассажиры

18 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: unsplash.com

В барнаульской маршрутке № 58 упала пенсионерка из-за водителя, который резко нажал на педаль газа, сообщает "Черное и Бело Барнаул".

По словам очевидицы, инцидент случился 17 мая около 14:00 на остановке "Микрорайон Урожайный".

"В Газель № 58 села бабушка с внучкой. Не успев подняться со ступенек, упала в салон из-за водителя, который резко газанул", – рассказала женщина.

Встать на ноги пенсионерке помогли пассажиры. "Спрашивается, куда так нестись, нет уважения к людям", – заключила местная жительница.