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В барнаульской маршрутке упала пенсионерка из-за водителя, резко нажавшего на газ

Встать на ноги женщине помогли пассажиры

18 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: unsplash.com
Салон автобуса / Фото: unsplash.com

В барнаульской маршрутке № 58 упала пенсионерка из-за водителя, который резко нажал на педаль газа, сообщает "Черное и Бело Барнаул".

По словам очевидицы, инцидент случился 17 мая около 14:00 на остановке "Микрорайон Урожайный".

"В Газель № 58 села бабушка с внучкой. Не успев подняться со ступенек, упала в салон из-за водителя, который резко газанул", – рассказала женщина.

Встать на ноги пенсионерке помогли пассажиры. "Спрашивается, куда так нестись, нет уважения к людям", – заключила местная жительница.

Барнаул жалобы и просьбы общественный транспорт

Комментарии 9

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Иван

12:33:59 18-05-2024

Изгнать водителя повозки из клана шоферов... Бабке букет цветов и бутылку лимонада!

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Гость

12:50:38 18-05-2024

Кто то ещё, кроме старой бабушки, упал?

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Гость

13:46:40 18-05-2024

Мне нравится когда газель едет быстрее полноразмерного автобуса. Бабушкам и детям нужно быть осторожнее в транспорте. Водитель обязан вести своё тс согласно дорожной обстановке и с соблюдением безопасности пассажиров

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Дима

16:03:00 18-05-2024

Гость (13:46:40 18-05-2024) Мне нравится когда газель едет быстрее полноразмерного автоб... Вот только дебилы газелисты вечно торопятся боятся конкуренции, не успел зайти а это чмо уже с места рвется.

Словно в задницу ужаленный.

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Гость

17:18:18 18-05-2024

Уронить водителя на конечной остановке. Будет ездить спокойно, иногда икая.

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Гость

17:38:51 18-05-2024

А что вы хотели от водителя газельки? Там адекватных нет.

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Гость

07:14:43 19-05-2024

Гость (17:38:51 18-05-2024) А что вы хотели от водителя газельки? Там адекватных нет. ...
На 18 мужчинка есть среднего возраста. Так у него ПМС постоянный. То рано деньги подали, то поздно, то мелкими сильно, то крупными!

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Гость

22:06:54 18-05-2024

Вернуть полноразмерный транспорт в город с его плавностью хода и полноценной наполняемостью

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Гость

14:30:01 20-05-2024

Разве "Газели" не запретили эксплуатировать в качестве маршруток еще 10 лет назад. Я вот точно ни одной за это время не встречал. Ездят по маршрутам "ПАЗ"

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