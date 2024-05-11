Жительница Барнаула пожаловалась на грубого водителя маршрутки

Комментаторы подтвердили, что на маршруте № 47 такая проблема встречается часто

11 мая 2024, 15:59, ИА Амител

Автобус № 47 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница столицы Алтайского края пожаловалась на грубого водителя маршрутки № 47. Ее слова приводит "Черное и Белое Барнаул".

"Водитель данного маршрута – хам, относится неуважительно и разговаривать не умеет абсолютно!" – заявила женщина.

Горожанка посоветовала таким "неуравновешенным" работать в менее людных местах и "не гавкать на людей".

В комментариях подтвердили, что такое на маршруте встречается часто:

"Да там почти все на этом маршруте неадекватные. Я ехал, у них терминала нет для расчета, я при выходе переводил, он начал орать, что торопится, двери закрыл и поехал".

"Они еще рычат, даже не обернувшись. Одернешь – поворачивается, сразу на тон тише становится".

Ранее в Барнауле пожаловались на автобус с закрытыми на саморез окнами.