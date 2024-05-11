Жительница Барнаула пожаловалась на грубого водителя маршрутки
Комментаторы подтвердили, что на маршруте № 47 такая проблема встречается часто
11 мая 2024, 15:59, ИА Амител
Автобус № 47 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница столицы Алтайского края пожаловалась на грубого водителя маршрутки № 47. Ее слова приводит "Черное и Белое Барнаул".
"Водитель данного маршрута – хам, относится неуважительно и разговаривать не умеет абсолютно!" – заявила женщина.
Горожанка посоветовала таким "неуравновешенным" работать в менее людных местах и "не гавкать на людей".
В комментариях подтвердили, что такое на маршруте встречается часто:
- "Да там почти все на этом маршруте неадекватные. Я ехал, у них терминала нет для расчета, я при выходе переводил, он начал орать, что торопится, двери закрыл и поехал".
- "Они еще рычат, даже не обернувшись. Одернешь – поворачивается, сразу на тон тише становится".
Ранее в Барнауле пожаловались на автобус с закрытыми на саморез окнами.
16:09:01 11-05-2024
Не может быть чтобы в маршрутке терминала не было.
В комитете по транспорту вам это подтвердят
17:40:50 11-05-2024
Так водитель маршрутки это диагноз.
06:38:59 12-05-2024
Гость (17:40:50 11-05-2024) Так водитель маршрутки это диагноз.... а вор-коммерсант - это почетный житель Барнаула. понятно все.
20:05:31 11-05-2024
Грубияны всё как на подбор.
Такое впечатление что, это спец.набор для этого маршрута.
22:21:15 11-05-2024
конченный рейтинг все хотят быть первыми.
09:56:12 12-05-2024
Все знают, что в большинстве транспорта нет терминалов. Но с завидным упорством прут на выход с картами. Или переводить начинают уже когда выходить надо! Сотку в карман положить что не позволяет? Тупость собственная? Так сидела бы в своей деревне и тоже не гавкала!
14:57:53 12-05-2024
Гость (09:56:12 12-05-2024) Все знают, что в большинстве транспорта нет терминалов. Но с...
Ты что, все хотят себя такими цивилизованными показать. Что у них и налика-то нет, а только карты или вообще"у меня все в телефоне". А на самом деле как был Аул Аулом, так им и остается. Даже с каждым годом все хуже и хуже становиться. Народ тупеет, быдлеет и оскотинивается.
12:18:25 12-05-2024
Подзатыльник водиле. А будет возбухать, то и лещей отвесить.
17:05:43 12-05-2024
Гость (12:18:25 12-05-2024) Подзатыльник водиле. А будет возбухать, то и лещей отвесить.... А сдачу получить не боишься, Рэмбо диванный.
14:32:09 12-05-2024
согласен, на 47 просто какие-то отбросы, а не водители. им слово - они кучу матов. пора, пора уже навести порядок и выгнать всех. хотя куда пойдут данные жертвы умственного труда, в дворники разве что.
так даже там их будет бесить мусор