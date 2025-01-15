У 96 человек обнаружен сахарный диабет, у 105 – бронхиальная астма, у 896 – гипертония

15 января 2025, 16:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба 14-й поликлиники

Главный врач барнаульской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал о необходимости прохождения диспансеризации.

По его словам, сейчас при записи к врачам регистраторы и операторы кол-центра предлагают пациентам также талон на диспансеризацию. К сожалению, соглашаются не все. Нередко звучат аргументы о якобы впустую затраченном времени. Руководитель медицинского учреждения объяснил, почему это не так.

"Прежде всего, наше отделение медицинской профилактики постоянно меняется. Ситуация, когда прохождение диспансеризации затягивалось на недели, уже в прошлом. Сейчас сдать анализы, в том числе мазок на онкоцитологию, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, посетить смотровой кабинет, получить консультацию терапевта можно в течение полутора часов. Для пациентов специально выделяется так называемый "зеленый коридор", – отметил Денисов.

Во-вторых, подчеркнул главный врач, взять талон в отделение медицинской профилактики поликлиники № 14 достаточно просто. Специалисты ведут прием до 20:00. Поэтому запланировать посещение специалистов можно на вечер, не отпрашиваясь с работы.

"В-третьих, и самое главное, обследование нацелено на раннее выявление заболеваний, прежде всего, онкологических. Приведу цифры. В прошлом году 28 нашим пациентам был поставлен диагноз "рак". Подчеркну: это люди, которые просто пришли на диспансеризацию. Многих из них абсолютно ничего не беспокоило: но им предложили диспансеризацию, они согласились и в результате узнали о своем заболевании. Однако у 90% (из этих 28 пациентов) онкозаболевание обнаружено на первой стадии, что принципиально важно. Ведь, как известно, ранняя диагностика обеспечивает своевременное лечение и затем – восстановление", – рассказал Денисов.

Кроме того, благодаря диспансеризации еще у 96 человек обнаружен сахарный диабет, у 105 – бронхиальная астма, у 896 – гипертония. Все пациенты взяты под наблюдение врачей консультативно-диагностической поликлиники № 14.