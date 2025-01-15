В барнаульской поликлинике № 14 диспансеризация помогла выявить рак у 28 пациентов
У 96 человек обнаружен сахарный диабет, у 105 – бронхиальная астма, у 896 – гипертония
15 января 2025, 16:15, ИА Амител
Главный врач барнаульской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Дмитрий Денисов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал о необходимости прохождения диспансеризации.
По его словам, сейчас при записи к врачам регистраторы и операторы кол-центра предлагают пациентам также талон на диспансеризацию. К сожалению, соглашаются не все. Нередко звучат аргументы о якобы впустую затраченном времени. Руководитель медицинского учреждения объяснил, почему это не так.
"Прежде всего, наше отделение медицинской профилактики постоянно меняется. Ситуация, когда прохождение диспансеризации затягивалось на недели, уже в прошлом. Сейчас сдать анализы, в том числе мазок на онкоцитологию, сделать ЭКГ, флюорографию, маммографию, посетить смотровой кабинет, получить консультацию терапевта можно в течение полутора часов. Для пациентов специально выделяется так называемый "зеленый коридор", – отметил Денисов.
Во-вторых, подчеркнул главный врач, взять талон в отделение медицинской профилактики поликлиники № 14 достаточно просто. Специалисты ведут прием до 20:00. Поэтому запланировать посещение специалистов можно на вечер, не отпрашиваясь с работы.
"В-третьих, и самое главное, обследование нацелено на раннее выявление заболеваний, прежде всего, онкологических. Приведу цифры. В прошлом году 28 нашим пациентам был поставлен диагноз "рак". Подчеркну: это люди, которые просто пришли на диспансеризацию. Многих из них абсолютно ничего не беспокоило: но им предложили диспансеризацию, они согласились и в результате узнали о своем заболевании. Однако у 90% (из этих 28 пациентов) онкозаболевание обнаружено на первой стадии, что принципиально важно. Ведь, как известно, ранняя диагностика обеспечивает своевременное лечение и затем – восстановление", – рассказал Денисов.
Кроме того, благодаря диспансеризации еще у 96 человек обнаружен сахарный диабет, у 105 – бронхиальная астма, у 896 – гипертония. Все пациенты взяты под наблюдение врачей консультативно-диагностической поликлиники № 14.
16:32:44 15-01-2025
это та самая "виртуальная" диспансеризация, которую я "проходил" и отчет по которой (нечитаемый) мне прислали на госуслуги? да, врач уже звонил мне и извинялся, после жалобы в прокуратуру.... у отца онкология, в той же 14-й поликлинике сегодня выдали лекарства за ноябрь, правда пришлось уже дважды покупать за свой счет.... одна брехня..
17:09:20 15-01-2025
R22 (16:32:44 15-01-2025) это та самая "виртуальная" диспансеризация, которую я "прохо... С языка снял... Такая же ситуевина...
09:23:46 16-01-2025
R22 (16:32:44 15-01-2025) это та самая "виртуальная" диспансеризация, которую я "прохо... Такая же фигня, липовая диспансеризация
16:55:56 15-01-2025
какая диспансеризация? человек с пневмонией на прием к терапевту 2,5 часа в очереди сидит, 30 минут в очереди на рентген, 1,5 часа ожидает заключения. Я просто в толк не возьму, вот больной человек, с плохим самочувствием, мается по поликлинике часами, на него специалистов не хватает, а здоровому диспансеризацию сразу проведут? Правда это не про 14 поликлинику. Такое впечатление - поликлиника хочет работать со здоровыми людьми, больные им там не нужны, пусть не приходят.
09:25:31 16-01-2025
Гость (16:55:56 15-01-2025) какая диспансеризация? человек с пневмонией на прием к терап... Про 14-ю все подходит один в один, я с пневмонией так и скакал.
22:59:44 15-01-2025
Пример из реальной жизни прошел за 2 года 6 неврологов в Барнауле платных, скачки давления , спазм мышц трапеций и шеи , бессонница, шум в ушах, головокружения. У вас ВСД , проходил лечение ничего не меняло состояние. Один просто сказал , что не знает как меня лечить. Вопрос ,ну и какой толк от этих врачей ?