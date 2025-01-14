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Кабмин утвердил новую программу бесплатной медицинской помощи

Программа включает значительные изменения

14 января 2025, 08:00, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com
Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

Правительство РФ утвердило обновленную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025-2027 годы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

"Программа сохраняет эффективные нововведения 2024 года", – сказано в сообщении.

Однако программа включает и значительные изменения.

  • Продолжится диспансеризация с акцентом на оценку репродуктивного здоровья, а также реабилитация пациентов в амбулаторных условиях и на дому.
  • Бюджет программы в системе ОМС увеличен более чем на 500 миллиардов рублей, что обеспечит ресурсную поддержку новых инициатив.
  • Предусмотрено внеочередное предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, приоритет в санаторно-курортном лечении и отдельный раздел, посвященный этим услугам, для демобилизованных участников СВО.
  • Обновлен порядок назначения незарегистрированных в РФ препаратов для пациентов с тяжелыми заболеваниями.
  • Запланирован рост числа циклов экстракорпорального оплодотворения, что повысит доступность процедуры для граждан.
  • В 2025 году запланировано более 820 тысяч посещений специализированных школ для пациентов с сахарным диабетом.
  • Для жителей удаленных и труднодоступных регионов станет возможным организация стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарств.
  • Для пациентов с онкозаболеваниями обязательными станут молекулярно-генетические и иные исследования, что позволит персонализировать терапию.
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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Комментарии 1

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Гость

15:43:11 14-01-2025

Лучше обеспечьте врачами больницы и поликлиники. И платите им нормальную зарплату. Эффект будет намного больше чем

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