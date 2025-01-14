Кабмин утвердил новую программу бесплатной медицинской помощи
Программа включает значительные изменения
14 января 2025, 08:00, ИА Амител
Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com
Правительство РФ утвердило обновленную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025-2027 годы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Программа сохраняет эффективные нововведения 2024 года", – сказано в сообщении.
Однако программа включает и значительные изменения.
- Продолжится диспансеризация с акцентом на оценку репродуктивного здоровья, а также реабилитация пациентов в амбулаторных условиях и на дому.
- Бюджет программы в системе ОМС увеличен более чем на 500 миллиардов рублей, что обеспечит ресурсную поддержку новых инициатив.
- Предусмотрено внеочередное предоставление высокотехнологичной медицинской помощи, приоритет в санаторно-курортном лечении и отдельный раздел, посвященный этим услугам, для демобилизованных участников СВО.
- Обновлен порядок назначения незарегистрированных в РФ препаратов для пациентов с тяжелыми заболеваниями.
- Запланирован рост числа циклов экстракорпорального оплодотворения, что повысит доступность процедуры для граждан.
- В 2025 году запланировано более 820 тысяч посещений специализированных школ для пациентов с сахарным диабетом.
- Для жителей удаленных и труднодоступных регионов станет возможным организация стационаров на дому с предоставлением необходимых лекарств.
- Для пациентов с онкозаболеваниями обязательными станут молекулярно-генетические и иные исследования, что позволит персонализировать терапию.
15:43:11 14-01-2025
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