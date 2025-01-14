Кабмин утвердил новую программу бесплатной медицинской помощи

Программа включает значительные изменения

14 января 2025, 08:00, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

Правительство РФ утвердило обновленную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025-2027 годы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

"Программа сохраняет эффективные нововведения 2024 года", – сказано в сообщении.

Однако программа включает и значительные изменения.