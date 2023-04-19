В барнаульской поликлинике объяснили, почему отказывали пациентам в записи к врачу

Горожане пожаловались, что не могут получить талоны на приём в поликлинику БСМП № 2

19 апреля 2023, 07:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В поликлиническом отделении № 2 второй краевой больницы скорой медпомощи объяснили, почему отказывали пациентам в записи на приём к врачу. Ранее барнаульцы пожаловались, что медучреждение перестало выдавать талоны.

Руководство больницы сообщило, что проблема уже решена, а запись на приём возобновлена. Трудности возникли из-за того, что в ближайшее время в поликлинике начнётся ремонт: некоторые участки временно переезжают в другое здание.

Временный переезд

Речь идёт о поликлиническом отделении, расположенном по адресу ул. Малахова, 51. Ремонт там начнётся уже с 25 апреля.

"Приём участковых врачей-терапевтов терапевтических участков № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 123 и 125 будет проводиться в поликлиническом корпусе по адресу ул. Юрина, 210а", – говорится в сообщении больницы.

Кроме того, из-за ремонта временно переедет и травмпункт. Теперь пациентов будут принимать по адресу ул. Малахова, 52 (вход № 2).

Талоны есть

В БСМП № 2 признали, что приостанавливали запись на приём. Но сейчас её уже возобновили, утверждают в руководстве медучреждения.

"Действительно, на те участки, которые переезжают, запись была приостановлена не более чем на один-два дня. После решения организационных вопросов запись восстановлена, операторам дано поручение оповещать пациентов о смене места приёма", – говорится в сообщении.

Записаться можно в регистратуре поликлиники, по телефону 56-08-99 или на портале госуслуг.

В краевом Минздраве добавили, что ремонт проводят по программе "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели потратят 47,7 млн рублей, работы закончат в 2024 году.