В барнаульской поликлинике объяснили, почему отказывали пациентам в записи к врачу
Горожане пожаловались, что не могут получить талоны на приём в поликлинику БСМП № 2
19 апреля 2023, 07:20, ИА Амител
В поликлиническом отделении № 2 второй краевой больницы скорой медпомощи объяснили, почему отказывали пациентам в записи на приём к врачу. Ранее барнаульцы пожаловались, что медучреждение перестало выдавать талоны.
Руководство больницы сообщило, что проблема уже решена, а запись на приём возобновлена. Трудности возникли из-за того, что в ближайшее время в поликлинике начнётся ремонт: некоторые участки временно переезжают в другое здание.
Временный переезд
Речь идёт о поликлиническом отделении, расположенном по адресу ул. Малахова, 51. Ремонт там начнётся уже с 25 апреля.
"Приём участковых врачей-терапевтов терапевтических участков № 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 123 и 125 будет проводиться в поликлиническом корпусе по адресу ул. Юрина, 210а", – говорится в сообщении больницы.
Кроме того, из-за ремонта временно переедет и травмпункт. Теперь пациентов будут принимать по адресу ул. Малахова, 52 (вход № 2).
Талоны есть
В БСМП № 2 признали, что приостанавливали запись на приём. Но сейчас её уже возобновили, утверждают в руководстве медучреждения.
"Действительно, на те участки, которые переезжают, запись была приостановлена не более чем на один-два дня. После решения организационных вопросов запись восстановлена, операторам дано поручение оповещать пациентов о смене места приёма", – говорится в сообщении.
Записаться можно в регистратуре поликлиники, по телефону 56-08-99 или на портале госуслуг.
В краевом Минздраве добавили, что ремонт проводят по программе "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели потратят 47,7 млн рублей, работы закончат в 2024 году.
07:42:21 19-04-2023
Малахова, 52 (вход № 2)." Так там вроде 5-ти этажка жилая? Значит,во втором подъезде принимать будут?...
08:34:32 19-04-2023
В очередях к врачам не сладко * Сидишь бывало и сидишь * Потом встаёшь, дерёшься с теми * Кто на минуточку спросить
08:43:49 19-04-2023
Гость (08:34:32 19-04-2023) В очередях к врачам не сладко * Сидишь бывало и сидишь * П... Потом опять сидишь,уже в очереди в травмпункте...