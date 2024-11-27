Проекты реализовали благодаря губернаторскому гранту и победе в конкурсе

27 ноября 2024, 19:43, ИА Амител

Коворкинг-зона и "пушкинская" рекреация / Фото предоставлено школой № 51

В барнаульской школе № 51 открылась коворкинг-зона и "пушкинская" рекреация. Как рассказали в образовательном учреждении, благодаря участию в грантовых конкурсах руководство получило возможность делать школьное пространство интересным для учеников.

В рекреации на третьем этаже создана коворкинг-зона "Точка кипения". Проект реализуют на средства гранта, полученного за счет победы в конкурсе социально значимых проектов губернатора Алтайского края в области молодежной политики. Пространство станет местом для проведения круглых столов, мастер-классов и других мероприятий.

Кроме того, к началу учебного года в образовательном учреждении оформили "пушкинскую" рекреацию за счет средств краевого конкурса школьных инициатив "Я считаю". Она предназначена для учеников начальной школы.

Кроме того, в 2024 году МБОУ "СОШ № 51" стала призером Всероссийского конкурса лучших проектов для детей и молодежи "Конкурс первичных отделений Движения Первых". Благодаря этому до конца года школьный Центр детских инициатив будет оснащен новой мебелью и аппаратурой, а также брендированной продукцией "Движения Первых". Сейчас учреждение участвует в конкурсе "Я считаю – 2025". Он позволит школе, которая победит, реализовать в учебном заведении проект для уютной и комфортной учебы детей за счет средств гранта.