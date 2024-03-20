В барнаульскую поликлинику № 14 за 1,5 месяца наняли 80 врачей и медсестер
Сейчас к приему приступили гастроэнтеролог, сердечно-сосудистый хирург, стоматолог женской консультации
20 марта 2024, 19:06, ИА Амител
Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов рассказал, что за последние полтора месяца в медицинское учреждение приняли на работу почти 80 врачей и медицинских сестер. На своей странице во "ВКонтакте" он заявил, что набор специалистов начался задолго до открытия.
Сейчас к приему приступили гастроэнтеролог, сердечно-сосудистый хирург, стоматолог женской консультации. В значительной степени усилились по урологам: приняли сразу трех специалистов, добавил Денисов. В данный момент создается полноценное отделение урологии, где в общей сложности четыре врача.
Схожая ситуация с эндоскопией. Это отделение также готовится к запуску в полном объеме. В его составе три врача-эндоскописта, двое их них пришли в марте и феврале.
"Кроме того, в штат добавились невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, врач по ЛФК, два рентгенолога, четыре врача ультразвуковой и функциональной диагностики, три гинеколога, пять терапевтов. Создано четвертое терапевтическое отделение. Отдельно хочу сказать об оториноларингологе. Теперь у нас их два, один из которых в ближайшие месяцы начнет вести прием еще и в качестве сурдолога", – добавил Денисов.Главврач отметил, что видит комментарии на счет доступности талонов к врачам. Он признал, что их разбирают быстро, однако в поликлинике уже решают вопрос, улучшая механизм работы с пациентами и доступность записи.
19:16:38 20-03-2024
Это значит в других поликлиниках они ушли!? Или будут бегать, до обеда в одном а после обеда в другом месте!? Так? Знаем мы эти движения!... Органы движения они, говорит, лечили!?...©
19:51:08 20-03-2024
Гость (19:16:38 20-03-2024) Это значит в других поликлиниках они ушли!? Или будут бегать... никто бегать не будет. у нас открыто говорят, что они ушли и теперь у нас нет некоторых специалистов.
05:39:29 21-03-2024
Гость (19:16:38 20-03-2024) Это значит в других поликлиниках они ушли!? Или будут бегать... От перемены мест слагаемых сумма не меняется
19:49:28 20-03-2024
отлично сказано "наняли"!
а то, что эти врачи уволились из других поликлиник и теперь там нет специалистов- дело десятое.
09:18:40 21-03-2024
Элен без ребят (19:49:28 20-03-2024) отлично сказано "наняли"! а то, что эти врачи уволились ... И не только из поликлиник - из стационаров, где нет никаких доплат ССВ.
20:29:36 20-03-2024
"Наняли" в наём, для оказания услуг....... Или так: приняли в наём. Что за выражение?
20:45:34 20-03-2024
а стоматолог женской консультации..... Это то, о чем я подумал?
20:54:00 20-03-2024
Гость (20:45:34 20-03-2024) а стоматолог женской консультации..... Это то, о чем я подум... именно. в новостройках такие экземлярши живут, что откусят мигом...)))
21:42:32 20-03-2024
Гость (20:54:00 20-03-2024) именно. в новостройках такие экземлярши живут, что откусят м... Уже откусили? 🤣🤣🤣🤣🤣
05:38:12 21-03-2024
А кардиолога как не было, так и нет
08:25:06 21-03-2024
Эти 80 врачей и медсестер привезли из другого города? Ну да, добровольцы не нашлись. Что-то совсем грустно становится.
09:41:55 21-03-2024
Очередная серьёзная тема для города , а прочитав задумаешься.
09:49:34 21-03-2024
Для кардинального изменения должно произойти закрытие платных клиник! Если государство действительно заботится о человеке, это случится, рано или поздно, но мы придём к этому!
13:09:56 21-03-2024
гость (09:49:34 21-03-2024) Для кардинального изменения должно произойти закрытие платны... Придём. Когда ЗП будет сопоставима с зп в частной клинике. Наверное.ОЧЕНЬ скоро
16:18:26 21-03-2024
Может, в новую поликлинику устраиваются врачи и медсестры, которые живут в том районе? Работа рядом с домом - это 2-3 часа свободного времени каждый день (вместо поездок и пробок) + дополнительно денег в семейном бюджете как минимум 2 тр (экономия на плате в ОТ)