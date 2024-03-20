В барнаульскую поликлинику № 14 за 1,5 месяца наняли 80 врачей и медсестер

Сейчас к приему приступили гастроэнтеролог, сердечно-сосудистый хирург, стоматолог женской консультации

20 марта 2024, 19:06, ИА Амител

Врачи полкилиники / страница Денисова в социальных сетях

Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов рассказал, что за последние полтора месяца в медицинское учреждение приняли на работу почти 80 врачей и медицинских сестер. На своей странице во "ВКонтакте" он заявил, что набор специалистов начался задолго до открытия.

Сейчас к приему приступили гастроэнтеролог, сердечно-сосудистый хирург, стоматолог женской консультации. В значительной степени усилились по урологам: приняли сразу трех специалистов, добавил Денисов. В данный момент создается полноценное отделение урологии, где в общей сложности четыре врача.

Схожая ситуация с эндоскопией. Это отделение также готовится к запуску в полном объеме. В его составе три врача-эндоскописта, двое их них пришли в марте и феврале.

"Кроме того, в штат добавились невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, врач по ЛФК, два рентгенолога, четыре врача ультразвуковой и функциональной диагностики, три гинеколога, пять терапевтов. Создано четвертое терапевтическое отделение. Отдельно хочу сказать об оториноларингологе. Теперь у нас их два, один из которых в ближайшие месяцы начнет вести прием еще и в качестве сурдолога", – добавил Денисов.Главврач отметил, что видит комментарии на счет доступности талонов к врачам. Он признал, что их разбирают быстро, однако в поликлинике уже решают вопрос, улучшая механизм работы с пациентами и доступность записи.