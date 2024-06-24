В Костромской области мужчина умер от ботулизма после готового салата

Это первый случай смерти после массового отравления

24 июня 2024, 22:51, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В Костромской области мужчина умер от ботулизма после употребления готового салата лобио. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

21-летний костромчанин заразился ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород. В Нижегородской области он находился с 12 по 15 июня.

"Известно, что за столом у родственников употреблял приобретенный готовый салат лобио. И уже после этого начал жаловаться на ухудшение самочувствия", – говорится в заявлении.

Скорую мужчина вызвал лишь 16 июня по возвращении домой. Он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации. Его положили в реанимацию, однако спасти не удалось.

Напомним, что на прошлой неделе в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани зафиксировали вспышки заболевания ботулизмом. Выяснилось, что все пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Под домашним арестом находятся три человека, готовивший фасоль повар отправлен в СИЗО.