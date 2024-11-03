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В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем

Пострадавших нет

03 ноября 2024, 12:55, ИА Амител

Фото: Приволжская транспортная прокуратура / t.me/ptprok
Фото: Приволжская транспортная прокуратура / t.me/ptprok

В Башкортостане с рельсов сошли 22 вагона с углем, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Инцидент случился ночью 3 ноября на участке пути Иглино – Дема.

В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и проводят проверку.

"На место схода направлен восстановительный поезд со станции Дема. Задержек движения поездов не допущено", – отметили в прокуратуре. 

Происшествия

Комментарии 1

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Гость

16:52:45 03-11-2024

а уголь? рассыпался? диверсия какая-то

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