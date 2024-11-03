В Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем
Пострадавших нет
03 ноября 2024, 12:55, ИА Амител
Фото: Приволжская транспортная прокуратура / t.me/ptprok
В Башкортостане с рельсов сошли 22 вагона с углем, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Инцидент случился ночью 3 ноября на участке пути Иглино – Дема.
В результате происшествия пострадавших нет. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и проводят проверку.
"На место схода направлен восстановительный поезд со станции Дема. Задержек движения поездов не допущено", – отметили в прокуратуре.
16:52:45 03-11-2024
а уголь? рассыпался? диверсия какая-то