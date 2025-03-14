По предварительным данным, это были летательные аппараты кустарной сборки

14 марта 2025, 12:50, ИА Амител

Обломки беспилотника упали на нежилой дом в Москве / Фото: Baza

14 марта силы ПВО отразили атаку беспилотников над Московской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Известно, что всего было уничтожено четыре беспилотника, летевших на Москву.

"Сегодня утром наши силы ПВО отразили очередную атаку БПЛА. Два беспилотника сбиты над Балашихой – обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в микрорайоне Железнодорожный. Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", – написал Андрей Воробьев.

По данным Shot, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждения получил дом в ЖК "Авангард" на западе Москвы, а также три автомобиля, мотоцикл и часть мансарды в частном доме Троицкого округа столицы. Пострадавших нет.

Ссылаясь на источники, Telegram-канал сообщает, что атака ВСУ на Москву велась беспилотниками кустарной сборки. По предварительным данным, специалисты пришли к выводу, что они были собраны из нескольких частей других дронов.