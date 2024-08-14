В Белгородской области объявили режим ЧС из-за ежедневных обстрелов

Обстановка в регионе крайне сложная, получают ранения и гибнут мирные жители

14 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Фото: t.me/vvgladkov

В Белгородской области утром 14 августа введен режим ЧС регионального уровня, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков в своем видеообращении отметил, что обстановка в Белгородской области крайне сложная. Происходят ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины, получают ранения и гибнут мирные жители, разрушаются дома.

"Принимаем решение на всей территории Белгородской области объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня. С целью дополнительной защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим", - отметил Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что за 12 августа по территории Белгородской области было нанесено 30 вражеских обстрелов и 11 атак беспилотными летательными аппаратами.