Режим КТО ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях

Решение принято главой ФСБ Александром Бортниковым

10 августа 2024, 08:29, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

Режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Решение принято главой ФСБ Александром Бортниковым для обеспечения безопасности россиян и пресечения терактов со стороны Украине. В комитете напомнили, что украинские войска предприняли попытку дестабилизировать обстановку в ряде российских регионов.

Напомним, что режим КТО — особый правовой режим, который устанавливается на какой-либо местности, где проводится контртеррористическая операция. КТО вводится для пресечения или раскрытия террористического акта или актов, а также с целью минимизировать последствия этих незаконных действий. Он регулируется статьями 11-18 Федерального закона № 35-Ф3 "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года.