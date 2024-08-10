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Режим КТО ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях

Решение принято главой ФСБ Александром Бортниковым

10 августа 2024, 08:29, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru
Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

Режим контртеррористической операции (КТО) вводится в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Решение принято главой ФСБ Александром Бортниковым для обеспечения безопасности россиян и пресечения терактов со стороны Украине. В комитете напомнили, что украинские войска предприняли попытку дестабилизировать обстановку в ряде российских регионов.

Напомним, что режим КТО — особый правовой режим, который устанавливается на какой-либо местности, где проводится контртеррористическая операция. КТО вводится для пресечения или раскрытия террористического акта или актов, а также с целью минимизировать последствия этих незаконных действий. Он регулируется статьями 11-18 Федерального закона № 35-Ф3 "О противодействии терроризму" от 6 марта 2006 года.

Фото: eng.mil.ru

Что такое контртеррористическая операция? Чем КТО отличается от СВО?

Рассказываем, чем отличается КТО от СВО. К чему нужно приготовиться россиянам из-за введения режима КТО? Могут ли отключать или прослушивать телефоны при КТО? Могут ли запретить ездить на машинах во время КТО? Будут ли останавливать на улице?
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