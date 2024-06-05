В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму
В результате его действий семь человек погибли, еще 16 получили ранения
05 июня 2024, 21:04, ИА Амител
Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму. Как сообщает РИА Новости, в результате его действий погибли семеро сослуживцев.
По данным следствия, в январе 2023 года в Белгородской области младший сержант Дмитрий Лобовиков, будучи пьяным, взорвал гранату в казарме. Семь человек погибли, еще 16 получили ранения.
Отмечается, что кроме тюремного срока суд также лишил обвиняемого звания.
08:02:27 06-06-2024
военный суд приговорил к 23 годам колонии -- ну ведь гуманно?
09:15:11 06-06-2024
Гость (08:02:27 06-06-2024) военный суд приговорил к 23 годам колонии -- ну ведь гуманно... а вас только этот вопрос интересует,других не возникает,например пьяный на территории части или почему пьяного(пьяных) не изолировали от другого личного состава?
11:03:45 06-06-2024
гость (09:15:11 06-06-2024) а вас только этот вопрос интересует,других не возникает,напр... А вы наверное в Армии не были?
11:56:32 06-06-2024
Гость (11:03:45 06-06-2024) А вы наверное в Армии не были?... по рассуждениям это вы далеки от армии,что даже не знаете простых вещей-армия держится на дисциплине и это не мое мнение(даже в Уставе ВС это написано)
12:16:52 06-06-2024
гость (11:56:32 06-06-2024) по рассуждениям это вы далеки от армии,что даже не знаете пр... Если бы все было по уставу, то из под Киева не ушли по доброй воли.
13:34:37 06-06-2024
и кто виноват что не соблюдаются уставы(законы)?