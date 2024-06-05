В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму

В результате его действий семь человек погибли, еще 16 получили ранения

05 июня 2024, 21:04, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму. Как сообщает РИА Новости, в результате его действий погибли семеро сослуживцев.

По данным следствия, в январе 2023 года в Белгородской области младший сержант Дмитрий Лобовиков, будучи пьяным, взорвал гранату в казарме. Семь человек погибли, еще 16 получили ранения.

Отмечается, что кроме тюремного срока суд также лишил обвиняемого звания.