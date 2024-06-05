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В Белгородской области осудили сержанта, бросившего гранату в казарму

В результате его действий семь человек погибли, еще 16 получили ранения

05 июня 2024, 21:04, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com
Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Второй западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии сержанта, который в Белгородской области пьяным кинул гранату в казарму. Как сообщает РИА Новости, в результате его действий погибли семеро сослуживцев.

По данным следствия, в январе 2023 года в Белгородской области младший сержант Дмитрий Лобовиков, будучи пьяным, взорвал гранату в казарме. Семь человек погибли, еще 16 получили ранения.

Отмечается, что кроме тюремного срока суд также лишил обвиняемого звания.

Происшествия спецоперация

Комментарии 6

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Гость

08:02:27 06-06-2024

военный суд приговорил к 23 годам колонии -- ну ведь гуманно?

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гость

09:15:11 06-06-2024

Гость (08:02:27 06-06-2024) военный суд приговорил к 23 годам колонии -- ну ведь гуманно... а вас только этот вопрос интересует,других не возникает,например пьяный на территории части или почему пьяного(пьяных) не изолировали от другого личного состава?

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Гость

11:03:45 06-06-2024

гость (09:15:11 06-06-2024) а вас только этот вопрос интересует,других не возникает,напр... А вы наверное в Армии не были?

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гость

11:56:32 06-06-2024

Гость (11:03:45 06-06-2024) А вы наверное в Армии не были?... по рассуждениям это вы далеки от армии,что даже не знаете простых вещей-армия держится на дисциплине и это не мое мнение(даже в Уставе ВС это написано)

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Гость

12:16:52 06-06-2024

гость (11:56:32 06-06-2024) по рассуждениям это вы далеки от армии,что даже не знаете пр... Если бы все было по уставу, то из под Киева не ушли по доброй воли.

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гость

13:34:37 06-06-2024

и кто виноват что не соблюдаются уставы(законы)?

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