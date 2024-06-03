В Алтайском крае мать погибшего на СВО добилась полной суммы выплаты

Изначально 500 тысяч "оставили" отцу, который ушел из семьи почти 40 лет назад

03 июня 2024, 23:09, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Родственница погибшего в зоне спецоперации бойца подала иск о признании права на социальную выплату 500 тысяч рублей, которые полагались его умершему отцу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края, ей удалось взыскать эту сумму в Угловском районном суде.

Мать погибшего подала в суд на Минсоцзащиты и местное управление социальной защиты населения о признании права на выплату. Ранее женщина направляла заявление в ведомство, чтобы получить материальную помощь в результате гибели сына. Размер такой выплаты в Алтайском крае составляет 1 млн рублей. Матери выплатили 500 тысяч рублей, поскольку вторая часть суммы была положена отцу сына – он с заявлением о материальной помощи не обращался.

Женщина не согласилась с таким решением. Брак с отцом ребенка она расторгла еще в 1982 году. С тех пор вместе они не жили, а алименты мужчина не выплачивал. Выяснилось, что в 2012 году он умер в Казахстане. Таким образом, мать бойца была единственным членом его семьи на момент гибели. Суд решил, что гражданка имеет право на получение второй суммы материальной помощи как единственный член семьи, и удовлетворил ее иск.