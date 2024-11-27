В Белокурихе инспекторы ДПС помогли застрявшему в кювете водителю

ДТП случилось на улице Бийской

27 ноября 2024, 10:22, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Белокурихе сотрудники ДПС помогли водителю автомобиля ВАЗ-2110, который угодил в кювет, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина не учел дорожные условия и не справился с управлением на улице Бийской. Проезжавшие мимо лейтенанты полиции Александр Нечаев и Максим Матвиенко остановились и тут же вызвали спецтехнику для расчистки участка от снега. Затем инспекторы остановили проезжавших мимо водителей и те общими усилиями помогли вытащить машину из западни.