В Белокурихе инспекторы ДПС помогли застрявшему в кювете водителю
ДТП случилось на улице Бийской
27 ноября 2024, 10:22, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
В Белокурихе сотрудники ДПС помогли водителю автомобиля ВАЗ-2110, который угодил в кювет, сообщили в МВД Алтайского края.
Мужчина не учел дорожные условия и не справился с управлением на улице Бийской. Проезжавшие мимо лейтенанты полиции Александр Нечаев и Максим Матвиенко остановились и тут же вызвали спецтехнику для расчистки участка от снега. Затем инспекторы остановили проезжавших мимо водителей и те общими усилиями помогли вытащить машину из западни.
"Поблагодарив сотрудников Госавтоинспекции и всех, кто оказал помощь на дороге, мужчина продолжил свой путь", – рассказали в ведомстве.
10:25:38 27-11-2024
Сколько людей помогают друг другу
Но только из тыловых полицаев "героев" преподносят населению
Хотя это их прямая обязанность
10:29:11 27-11-2024
молодцы.
хоть по стопке опрокинули за такое доброе дело?