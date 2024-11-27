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В Белокурихе инспекторы ДПС помогли застрявшему в кювете водителю

ДТП случилось на улице Бийской

27 ноября 2024, 10:22, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Белокурихе сотрудники ДПС помогли водителю автомобиля ВАЗ-2110, который угодил в кювет, сообщили в МВД Алтайского края.

Мужчина не учел дорожные условия и не справился с управлением на улице Бийской. Проезжавшие мимо лейтенанты полиции Александр Нечаев и Максим Матвиенко остановились и тут же вызвали спецтехнику для расчистки участка от снега. Затем инспекторы остановили проезжавших мимо водителей и те общими усилиями помогли вытащить машину из западни.

"Поблагодарив сотрудников Госавтоинспекции и всех, кто оказал помощь на дороге, мужчина продолжил свой путь", – рассказали в ведомстве.

Хорошие новости Белокуриха

Комментарии 2

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Гость

10:25:38 27-11-2024

Сколько людей помогают друг другу
Но только из тыловых полицаев "героев" преподносят населению
Хотя это их прямая обязанность

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Мусик

10:29:11 27-11-2024

молодцы.
хоть по стопке опрокинули за такое доброе дело?

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