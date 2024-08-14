В Белокурихе полицейские задержали нелегальных мигрантов на местной стройке

Девять иностранцев выдворят из России

14 августа 2024, 18:45, ИА Амител

Сотрудник полиции / Фото: en.mvd.ru

Девять нелегальных мигрантов выявили в Белокурихе на стройплощадке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе профилактического рейда сотрудники подразделений уголовного розыска, участковые и работники отдела по вопросам миграции МО МВД России "Белокурихинский" проверили ряд строительных площадок. На одном из них правоохранители задержали девять человек, которые работали находились в стране нелегально.

В отношении иностранцев составили протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). В ближайшее время их выдворят из страны. Еще двух человек привлекли к ответственности за иные нарушения.