Жительница Барнаула, которая не может выселить мигранта, пожаловалась в СК РФ

Гражданина Узбекистана поселила соседка, которая владеет второй частью дома

11 августа 2024, 14:55, ИА Амител

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях гражданина Узбекистана в Барнауле. Об этом сообщает информационный центр СК России.

К Бастрыкину обратилась жительница краевой столицы через "ВКонтакте". По ее словам, вместе с семьей она живет в доме на Канифольном проезде, владея 3/5 долями жилья. Вторым же владельцем недвижимости является соседка, которая три года назад сдала свою часть жилья мигранту.

По ее словам, мужчина регулярно нарушает общественный порядок, провоцирует конфликты и драки. Его привлекали к административной ответственности и лишили вида на жительство, но выселить его не удается. Обращения в органы результатов не дали.

Сейчас в алтайском следкоме расследуют уголовное дело. Председатель СК РФ потребовал доклад у регионального СУ СК Игоря Колесниченко. Исполнение поручения поставили на контроль.