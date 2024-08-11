Жительница Барнаула, которая не может выселить мигранта, пожаловалась в СК РФ
Гражданина Узбекистана поселила соседка, которая владеет второй частью дома
11 августа 2024, 14:55, ИА Амител
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях гражданина Узбекистана в Барнауле. Об этом сообщает информационный центр СК России.
К Бастрыкину обратилась жительница краевой столицы через "ВКонтакте". По ее словам, вместе с семьей она живет в доме на Канифольном проезде, владея 3/5 долями жилья. Вторым же владельцем недвижимости является соседка, которая три года назад сдала свою часть жилья мигранту.
По ее словам, мужчина регулярно нарушает общественный порядок, провоцирует конфликты и драки. Его привлекали к административной ответственности и лишили вида на жительство, но выселить его не удается. Обращения в органы результатов не дали.
Сейчас в алтайском следкоме расследуют уголовное дело. Председатель СК РФ потребовал доклад у регионального СУ СК Игоря Колесниченко. Исполнение поручения поставили на контроль.
16:54:49 11-08-2024
И нет управы на них никакой, как прям купол над ними защитный, пока наши мужики на СВО, эти мигранты тут со своими порядка и изнутри атаковали страну
05:00:09 12-08-2024
То ли ещё будет с этими мигрантами, массово выпущенными в России. Отрезвление придет позже, какую страшную ошибку совершили власти в России, впуская миллионную армию мигрантов!
08:28:42 12-08-2024
В Европе уже давно ноют против мигрантов,но бестолку.Видать это кому-то надо
19:27:28 14-08-2024
Vladbas (08:28:42 12-08-2024) В Европе уже давно ноют против мигрантов,но бестолку.Видать ... Не все ноют.Венгрия и Польша не пускают к себе мигрантов.У президентов этих стран национальная безопасность в приоритете.
13:06:08 12-08-2024
Может быть он заплатил за квартиру авансом за год?
16:49:23 12-08-2024
Макс (13:06:08 12-08-2024) Может быть он заплатил за квартиру авансом за год? ... Точно! Он еще даже в Россию не успел въехать, а уже знал где остановиться, где работать, сколько где платить и, конечно внес квартирную плату за десять лет вперед. Не смешите мои седины)
16:21:16 12-08-2024
Не знал что снимать квартиру это преступление. Теперь в каждой ситуации страдает мигрант. Интересно,разбираться будут , скандальный он человек или соседка сама такая?
13:49:59 13-08-2024
Шухрат (16:21:16 12-08-2024) Не знал что снимать квартиру это преступление. Теперь в кажд... Если пишут, что он нарушает общественный порядок, провоцирует скандалы и драки- это нормально? Вам не понятно, почему люди возмущаются?
17:36:09 12-08-2024
Шухрат (16:21:16 12-08-2024) Не знал что снимать квартиру это преступление. Теперь в кажд... Дв, виноваты во всем мигранты, всех достали
17:42:23 12-08-2024
Хорошо что есть Бастрыкин.ну вот небылоб и что делать.ежегодно Госдума принимает около 300 законов.интересно кто-то их знает.мигранта никто не может выселить.
22:38:43 13-08-2024
Мда
10:41:25 14-08-2024
Шухрат (16:21:16 12-08-2024) Не знал что снимать квартиру это преступление. Теперь в кажд... По закону при долевой собственности нужно согласие всех сособственников.
11:29:37 14-08-2024
Вера (17:36:09 12-08-2024) Дв, виноваты во всем мигранты, всех достали... Да, конечно. И часовню 13 века они развалили, и Кенедди они застрелили, и союз они развалили, и СВО они начали...