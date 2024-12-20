В Белокурихе построят премиальный комплекс апарт-отелей с бассейнами и аэротакси
Это будет один из самых масштабных строительных проектов в регионе
20 декабря 2024, 10:15, Александра Черданцева erid: 2W5zFHhcJ3r
Алтайская компания "Жилищная инициатива" вышла на новый уровень: 17 декабря застройщик презентовал свой амбициозный проект, который реализуют в городе-курорте федерального значения Белокуриха. Это будет комплекс премиальных апарт-отелей Rizalta ("Ризалта") со спа-центром, бассейнами, большим конференц-залом и площадкой для аэротакси. Квадратный метр уже на старте продаж стоит более полумиллиона рублей. Что будет в этом проекте за такие деньги и почему эксперты уверены, что покупатели есть и в Алтайском крае, и за его пределами, читайте в материале amic.ru.
Курорт, природа и городской комфорт
Грандиозному проекту – стильную и масштабную презентацию. Для представления Rizalta компания пригласила более 400 экспертов рынка недвижимости, чиновников, депутатов и друзей компании. Зрительный зал Молодежного театра Алтая был полон. Живая музыка в фойе, выступления артистов, изысканные угощения, розыгрыш бесплатного "квадрата" в комплексе и недели проживания в будущем апарт-отеле – компания презентовала свой новый проект с размахом.
Rizalta проектировали в концепции Urban Wellness (от англ. urban, урбан – живущий в городе, городской и wellness, велнес – хорошее здоровье, благополучие). Идея комплекса основана на трех ключевых точках – курортный отдых, природа и городской комфорт.
Созданием проекта занимался известный российский архитектор, основатель и креативный директор архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев бюро") Сергей Пергаев. Он прилетел из Москвы, чтобы лично представить свой новый объект премиум-класса.
Это будет комплекс из пяти разных по назначению и немного отличающихся по дизайну корпусов: семейный, бизнес, смарт, жилой и оздоровительный. У каждого корпуса свои "фишки". Например, семейный корпус будет ориентирован на отдых с детьми, в смарте – киберцентр, система "Умный дом" в номерах, вход по QR-коду и с площадкой на крыше для аэротакси, в бизнесе – конференц-зал вместимостью до 450 человек, а в оздоровительном откроют бассейн, велнес и спа-процедуры. А еще здесь организуют детский центр, где с юными гостями будут работать по профессиональным программам развития, ресторан, фастфуд и другое. Фасады корпусов – стильные, где-то футуристичные, где-то аристократичные, где-то технологичные.
В комплексе запланировано 865 номеров в отельном стиле с ремонтом, мебелью и всем необходимым для комфортного отдыха. Общая площадь отеля – 64 тысячи квадратных метров, собственно апартаменты – 30 тысяч. Внутри комплекса – большая территория с 12 тыс. квадратных метров озеленения.
"И это даже не двор, это парк с детской площадкой, местом для воркаута и 2,8 км дорожек в одну сторону для прогулок, уличной локацией для мероприятий на 600 человек, банкетной террасой и тихими зонами отдыха", – отметил Сергей Пергаев.
Природный элемент концепции отражает не только горный пейзаж вокруг и близость к многочисленным туристическим местам (в предгорье Алтая сейчас действует более 50 туристических маршрутов), но и дизайнерские объекты на самой территории. Арт-локации стилизованы под Денисову пещеру и долину гейзеров, а еще тут будет бассейн, озеро, водопады, ручей.
"Символов здесь много: природных, исторических, культурных. Гости точно получат эмоциональную привязку к нашему комплексу", – подчеркнул архитектор.
И добавил, что главная цель – сделать Rizalta таким, чтобы апарт-отель выбрали, с большим удовольствием в нем жили и возвращались.
"Сюда можно приехать всей семьей, оставить детей в детском центре, где с ними будут заниматься по развивающим методикам, и наслаждаться отдыхом. Здесь можно проводить форумы и другие большие мероприятия", – отметил советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник.
Покупатели есть
В компании уверены, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, время для реализации такого большого и дорогого проекта вполне подходящее.
"Сейчас самое время запускать такие проекты, потому что деньги на рынке есть, но куда их вкладывать? В Эмираты уже вложили, в Европу никто вкладывать не будет. Очень перспективный рынок – Юго-Восточная Азия, и мы как раз часть этой территории", – сказал в беседе с amic.ru генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.
Уже со сцены, открывая презентацию, он добавил, что к подготовке этого проекта привлекли разных специалистов высокого уровня: от именитых архитекторов и федеральных экспертов по работе апарт-отелей до местных ученых. Да и сама команда ЖИ побывала в Москве, Сочи, на Балтике, чтобы оценить уже существующие апарт-отели подобного уровня и перенять методики строительства такого типа и управления таким бизнесом.
Проект поддержал Сбербанк, что добавляет ему запас прочности. "Жилищная инициатива" со своим 27-летним опытом работы способна обеспечить реализацию задуманного, уверен глава компании.
Проект гости вечера оценили. А цена и вовсе вызвала волну ахов в зале. Что не удивительно – "квадрат" здесь будет стоить от 530 до 590 тысяч рублей.
"Я объехал более 45 стран, бывал на разных презентациях, в разных отелях. И эта презентация – одна из лучших не только в России, но и за рубежом. И концепция очень интересная. Что касается цены – обычная для такого класса на федеральном уровне. В Сочи есть проекты и дороже", – сказал руководитель агентства недвижимости "Proэтаж" Роман Зрюмов.
Так, и по словам президента Союза риелторов Барнаула и Алтая Марины Ракиной, учитывая динамику цен, почти 600 тысяч рублей за "квадрат" – это уже в рамках рынка и экономики.
"Это направление очень востребовано, я думаю, что активно покупать будет Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Алтай привлекает их экологией, и экономическая ситуация очень располагает. Да и жители региона такое тоже уже ценят", – уверена эксперт.
В ЖИ уверены: это выгодная инвестиция. Во-первых, туристический поток растет и будет расти. Во-вторых, цена за "квадрат" включает все: стоимость номера по стандартам оператора, ремонт, мебель и даже аксессуары.
Смысл инвестирования пояснил заместитель генерального директора "Жилищной инициативы", руководитель проекта Роман Клевакин. При покупке номера 26,8 кв. м сейчас он будет стоить 15,8 млн рублей. В 2028 году чистая прибыль уже за минусом налога 13% и расходов на фонд капремонта и работу отельного оператора составит чуть более 1 млн рублей, в 2030-м – 2,2 млн, в 2035-м – 3,4 млн рублей. Добавим, что отель планируют построить к концу 2027 года.
Купить номер в отеле может каждый, у кого есть деньги. И потом сдавать его, что как раз и имеет инвестиционный потенциал. Причем этим не придется заниматься самому, вопросы аренды и подготовки номеров будут находиться в компетенции отельного оператора.
"Мы продаем не квадратные метры, мы продаем уровень жизни. И именно на него сейчас спрос на рынке, в том числе и в Алтайском крае. Да, это совершенно новая история для региона, мы делаем шаг в будущее. Но делаем его уверенно и продумываем каждую мелочь. Это будет сервис заграничного уровня с русской душой, то, чего пока так не хватает в России", – рассказала amic.ru руководитель отдела продаж "Жилищной инициативы" Наталья Синельникова. И добавила, что звонки от потенциальных покупателей стали поступать еще до презентации и рекламы проекта.
Развитие туризма
Rizalta – это не только про бизнес и инвестиции. Это и мощный толчок для развития туризма на Алтае.
"Мы ни в коем случае не противопоставляем себя Горному Алтаю. Наоборот, мы будем использовать ресурсы Горного и повышать наш общий туристический потенциал", – подчеркнул Юрий Гатилов.
И эта территория получит новый импульс.
"Этот комплекс не просто украсит наш город, он его изменит, и в туристическом плане, и в архитектурном. А еще это рабочие места, налоги. Проект не только важный, но и очень красивый", – считает глава Белокурихи Константин Базаров.
Добавим, что сейчас "Жилищная инициатива" занимается не только развитием одного бизнес-проекта, но и всего района Большой Белокурихи. Кроме самого города-курорта, это Солонешенский, Алтайский и Смоленский районы края. Для этого даже создали специальный фонд, который возглавляет известный алтайский политик, член региональной Общественной палаты Борис Трофимов.
"Ведущие ученые Алтайского государственного университета разработали концепцию пространственного развития санаторно-курортного, туристического образа предгорья Алтая. И это будет действительно серьезное развитие территории", – подытожил Борис Трофимов.
Кстати, в 2024 году "Жилищная инициатива" стала победителем в номинации "Застройщик" в премии "Народный знак качества", обойдя девять других претендентов из шорт-листа. Лидеров в этом проекте выбирали люди.
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10:30:55 20-12-2024
Лица у них какие-то вымученные.
10:41:21 20-12-2024
вотпусть гости : чиновники и депутаты и покупают там.
10:43:22 20-12-2024
в зале куча риэлторья сидит, которые этот "прумиум" будет впари вать
10:47:46 20-12-2024
Тенденция однако), шалаши и шанхаи долой, вот лозунг подхваченный Гатиловым и не даром мосье Манжерок поддержал), брысь голытьба)
10:55:56 20-12-2024
турист шалашный (10:47:46 20-12-2024) Тенденция однако), шалаши и шанхаи долой, вот лозунг подхвач... да ладно вам.
на слайде стоит 600тыр за м2 стоимость на выходе - на средненько...
18:04:27 22-12-2024
турист шалашный (10:47:46 20-12-2024) Тенденция однако), шалаши и шанхаи долой, вот лозунг подхвач... К сожалению скоро Алтай будет не по карману местным, только если с палаткой
11:27:46 20-12-2024
к чьему-то переезду готовятся?
11:36:04 20-12-2024
Гость (11:27:46 20-12-2024) к чьему-то переезду готовятся? ... Ну, вдруг Асад захочет поселиться в Белокурихе. К примеру, так сказать...
11:55:18 20-12-2024
Гость (11:36:04 20-12-2024) Ну, вдруг Асад захочет поселиться в Белокурихе. К примеру, т... не вдруг.
асад привез деньги и за эти деньги доживет свой век в мск-сити.
есть полтора ярда китайцев и из их числа много платежеспособных.
интеграция ч кнр углубляется, ихним топам и менеджерам где-то надо будет жить, поближе.
также, в случае негативного развития ситуации, до алтаев ничего не долетает.
12:04:48 20-12-2024
Гость (11:55:18 20-12-2024) не вдруг. асад привез деньги и за эти деньги доживет сво... С ЧЮ у вас проблема.
12:01:57 20-12-2024
Гость (11:36:04 20-12-2024) Ну, вдруг Асад захочет поселиться в Белокурихе. К примеру, т... Давайте пригласим. А что? Инвестор! Да ещё и офтальмолог. С врачами в крае не очень, как нам известно. Врачей не хватает.
12:12:59 20-12-2024
Во Владике строили отели Хаятт... Мучились с ними мучились и однако так и бросили... Да кому в этой Белокурихе что надо? Проехал туда один раз по полуубитой дороге. Посмотрел этот унылый курорт... Больше туда ни ногой... Может настроят. Моооожет продадут... И все... Не попрется туда народ... Мож с северов курортничать приедут. Но и там не шибко богатые...
13:06:16 20-12-2024
Иван (12:12:59 20-12-2024) Во Владике строили отели Хаятт... Мучились с ними мучились и... А может, мы, просто, чего-то не знаем?
12:30:47 24-12-2024
Гость (13:06:16 20-12-2024) А может, мы, просто, чего-то не знаем?... Вот именно) Вы много чего не знаете))
18:02:05 22-12-2024
Иван (12:12:59 20-12-2024) Во Владике строили отели Хаятт... Мучились с ними мучились и... А вы точно в Белокурихе были? Мы привозили топовый из мск, они были сильно удивлены такому месту за уралом. Видимо мы в разные места ездили, вокруг то наверное тоже не прокатились.
Дорога идеальная уже давно. С ГА, через алтайское ещё делают, половина уже новая классная дорога.
13:13:21 20-12-2024
А что, г-н Готилов, я так понимаю, у нас по прежнему смотрит в рот Западу? Можно название и на родном языке присвоит апартаментам, сделать в русском стиле. Пусть Запад завидует.
13:30:35 20-12-2024
"Сейчас самое время запускать такие проекты.. " - просто капитализм.
03:55:14 21-12-2024
Жилищная инициатива уже орудовала в белокурихе! Кинула 2 дома , что повтор?
13:29:27 21-12-2024
Интересно, комплекс будет между санаториями Алтайский Замок и Белокуриха?))
Там давненько пустует место. По слухам, какого то олигарха))
Раньше там травяные сборы, мед, сувениры местные жители продавали. Прям на машинах подъезжали к пешеходной дороже.
А сейчас там бетонные блоки привезли. И местный бизнес прикрыли.
Только пешеходная дорожка в сторону города.
17:58:22 22-12-2024
Ирина (13:29:27 21-12-2024) Интересно, комплекс будет между санаториями Алтайский Замок ... Это земля ржд
10:32:54 01-01-2025
Ирина (13:29:27 21-12-2024) Интересно, комплекс будет между санаториями Алтайский Замок ... Там уже давно планировал РЖД свой санаторий построить. Но все не до него им.
18:21:07 22-12-2024
Очень жаль. Белокуриха не выдержит такой мега формат. Если, не дай Бог, это построят, то весь шарм этого места исчезнет навсегда. Не очень понятно, где именно пятно застройки наметили. Только представьте себе какой шум и какая грязь будет в период строительства - сезон и не один у всех санаторием будет загублен…. Аэротаксти это явный перебор- и что под этим собственно подразумевается? Если это вертолет, так в Белокурихе есть вертолетная площадка и там «очередь» не стоит…. Проблема там в отсутствии квалифицированного сервисного персонала - его просто нет и все. И не за какие деньги его не привезти. И проблема эта застарелая - давно известная - Сбер попробовал ее игнорировать в своем Манжероке … так и не нашел решение - кадров, тем более квалифицированных нет. «Идея» копирования чужых форматов вне местного контекста не нова и результаты известны - они печальны. Кончится это все, скорее всего брошенной на пол пути стройкой… Белокуриха-2 - посмотрите как там все окрестности испоганили…. и конца и края этому не видно…. Про Белокуриху-3 хоть говорить перестали. В повторение истории со Сбером в Манжероке, но в исполнении ЖИ, не верю - масштаб, да и ресурс не тот. К сожалению, к очень большому сожалению, строительный конвейер не остановить - потенциал строек в Барнауле у ЖИ исчерпан… а строить «надо»! Только вот конвейер этот в каток превращается.
08:16:34 23-12-2024
Про антропогенную нагрузку на территорию никто не вспомнил, а ведь есть предел. Представителей санаториев, похоже никто не звал на эту вечеринку…. Позиция градоначальника весьма странная - развести на своей территории огромную стройку, загубить несколько сезонов здравницам…. в ожидании «чуда» …. плюсы от этого прожекта, при внимательном рассмотрении, отсутствуют. И где, интересно, жить будут рабочие, которых на этой стройке будет немало…. И кто целевой клиент сего - небольшие номера явно не для тех мифических «летающих» любителей Белокурихи… а вот перспектива потери дохода у местных жителей, сдающих там жилье в сезон, вполне реальна. Я очень стараюсь найти во всем этом плюс, хорошо зная это место, но нет их… Очень похоже, что цель продать на этапе анонса -найти «Буратин», готовых расстаться со своими пятачками…. а потом хоть трава не расти - к сожалению, в прямом смысле.
14:17:48 23-12-2024
Мда, совсем родную Белокуриху застроить хотят и жителям Алтайском края она станет "не по карману". В Республику Алтай уже отбили желание ездить ценой. Проще улететь в Минводы уже или на Урал. И с Белокурихой будет аналогично.