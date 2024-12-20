В Белокурихе построят премиальный комплекс апарт-отелей с бассейнами и аэротакси

Это будет один из самых масштабных строительных проектов в регионе

20 декабря 2024, 10:15, Александра Черданцева erid: 2W5zFHhcJ3r

Как будет выглядеть Rizalta / Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива"

Алтайская компания "Жилищная инициатива" вышла на новый уровень: 17 декабря застройщик презентовал свой амбициозный проект, который реализуют в городе-курорте федерального значения Белокуриха. Это будет комплекс премиальных апарт-отелей Rizalta ("Ризалта") со спа-центром, бассейнами, большим конференц-залом и площадкой для аэротакси. Квадратный метр уже на старте продаж стоит более полумиллиона рублей. Что будет в этом проекте за такие деньги и почему эксперты уверены, что покупатели есть и в Алтайском крае, и за его пределами, читайте в материале amic.ru.

Курорт, природа и городской комфорт

Грандиозному проекту – стильную и масштабную презентацию. Для представления Rizalta компания пригласила более 400 экспертов рынка недвижимости, чиновников, депутатов и друзей компании. Зрительный зал Молодежного театра Алтая был полон. Живая музыка в фойе, выступления артистов, изысканные угощения, розыгрыш бесплатного "квадрата" в комплексе и недели проживания в будущем апарт-отеле – компания презентовала свой новый проект с размахом.

Rizalta проектировали в концепции Urban Wellness (от англ. urban, урбан – живущий в городе, городской и wellness, велнес – хорошее здоровье, благополучие). Идея комплекса основана на трех ключевых точках – курортный отдых, природа и городской комфорт.

Созданием проекта занимался известный российский архитектор, основатель и креативный директор архитектурного бюро Pergaev Bureau ("Пергаев бюро") Сергей Пергаев. Он прилетел из Москвы, чтобы лично представить свой новый объект премиум-класса.

Это будет комплекс из пяти разных по назначению и немного отличающихся по дизайну корпусов: семейный, бизнес, смарт, жилой и оздоровительный. У каждого корпуса свои "фишки". Например, семейный корпус будет ориентирован на отдых с детьми, в смарте – киберцентр, система "Умный дом" в номерах, вход по QR-коду и с площадкой на крыше для аэротакси, в бизнесе – конференц-зал вместимостью до 450 человек, а в оздоровительном откроют бассейн, велнес и спа-процедуры. А еще здесь организуют детский центр, где с юными гостями будут работать по профессиональным программам развития, ресторан, фастфуд и другое. Фасады корпусов – стильные, где-то футуристичные, где-то аристократичные, где-то технологичные.

Как будет выглядеть Rizalta / Фото предоставлено компанией "Жилищная инициатива"

В комплексе запланировано 865 номеров в отельном стиле с ремонтом, мебелью и всем необходимым для комфортного отдыха. Общая площадь отеля – 64 тысячи квадратных метров, собственно апартаменты – 30 тысяч. Внутри комплекса – большая территория с 12 тыс. квадратных метров озеленения.

"И это даже не двор, это парк с детской площадкой, местом для воркаута и 2,8 км дорожек в одну сторону для прогулок, уличной локацией для мероприятий на 600 человек, банкетной террасой и тихими зонами отдыха", – отметил Сергей Пергаев.

Природный элемент концепции отражает не только горный пейзаж вокруг и близость к многочисленным туристическим местам (в предгорье Алтая сейчас действует более 50 туристических маршрутов), но и дизайнерские объекты на самой территории. Арт-локации стилизованы под Денисову пещеру и долину гейзеров, а еще тут будет бассейн, озеро, водопады, ручей.

"Символов здесь много: природных, исторических, культурных. Гости точно получат эмоциональную привязку к нашему комплексу", – подчеркнул архитектор.

И добавил, что главная цель – сделать Rizalta таким, чтобы апарт-отель выбрали, с большим удовольствием в нем жили и возвращались.

"Сюда можно приехать всей семьей, оставить детей в детском центре, где с ними будут заниматься по развивающим методикам, и наслаждаться отдыхом. Здесь можно проводить форумы и другие большие мероприятия", – отметил советник генерального директора ГК "Жилищная инициатива" Алексей Линник.

Презентация Rizalta / Фото: Вера Наумова

Покупатели есть

В компании уверены, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, время для реализации такого большого и дорогого проекта вполне подходящее.

"Сейчас самое время запускать такие проекты, потому что деньги на рынке есть, но куда их вкладывать? В Эмираты уже вложили, в Европу никто вкладывать не будет. Очень перспективный рынок – Юго-Восточная Азия, и мы как раз часть этой территории", – сказал в беседе с amic.ru генеральный директор компании "Жилищная инициатива" Юрий Гатилов.

Уже со сцены, открывая презентацию, он добавил, что к подготовке этого проекта привлекли разных специалистов высокого уровня: от именитых архитекторов и федеральных экспертов по работе апарт-отелей до местных ученых. Да и сама команда ЖИ побывала в Москве, Сочи, на Балтике, чтобы оценить уже существующие апарт-отели подобного уровня и перенять методики строительства такого типа и управления таким бизнесом.

Проект поддержал Сбербанк, что добавляет ему запас прочности. "Жилищная инициатива" со своим 27-летним опытом работы способна обеспечить реализацию задуманного, уверен глава компании.

Проект гости вечера оценили. А цена и вовсе вызвала волну ахов в зале. Что не удивительно – "квадрат" здесь будет стоить от 530 до 590 тысяч рублей.

"Я объехал более 45 стран, бывал на разных презентациях, в разных отелях. И эта презентация – одна из лучших не только в России, но и за рубежом. И концепция очень интересная. Что касается цены – обычная для такого класса на федеральном уровне. В Сочи есть проекты и дороже", – сказал руководитель агентства недвижимости "Proэтаж" Роман Зрюмов.

Так, и по словам президента Союза риелторов Барнаула и Алтая Марины Ракиной, учитывая динамику цен, почти 600 тысяч рублей за "квадрат" – это уже в рамках рынка и экономики.

"Это направление очень востребовано, я думаю, что активно покупать будет Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Алтай привлекает их экологией, и экономическая ситуация очень располагает. Да и жители региона такое тоже уже ценят", – уверена эксперт.

В ЖИ уверены: это выгодная инвестиция. Во-первых, туристический поток растет и будет расти. Во-вторых, цена за "квадрат" включает все: стоимость номера по стандартам оператора, ремонт, мебель и даже аксессуары.

Смысл инвестирования пояснил заместитель генерального директора "Жилищной инициативы", руководитель проекта Роман Клевакин. При покупке номера 26,8 кв. м сейчас он будет стоить 15,8 млн рублей. В 2028 году чистая прибыль уже за минусом налога 13% и расходов на фонд капремонта и работу отельного оператора составит чуть более 1 млн рублей, в 2030-м – 2,2 млн, в 2035-м – 3,4 млн рублей. Добавим, что отель планируют построить к концу 2027 года.

Купить номер в отеле может каждый, у кого есть деньги. И потом сдавать его, что как раз и имеет инвестиционный потенциал. Причем этим не придется заниматься самому, вопросы аренды и подготовки номеров будут находиться в компетенции отельного оператора.

"Мы продаем не квадратные метры, мы продаем уровень жизни. И именно на него сейчас спрос на рынке, в том числе и в Алтайском крае. Да, это совершенно новая история для региона, мы делаем шаг в будущее. Но делаем его уверенно и продумываем каждую мелочь. Это будет сервис заграничного уровня с русской душой, то, чего пока так не хватает в России", – рассказала amic.ru руководитель отдела продаж "Жилищной инициативы" Наталья Синельникова. И добавила, что звонки от потенциальных покупателей стали поступать еще до презентации и рекламы проекта.

Презентация Rizalta / Фото: Вера Наумова

Развитие туризма

Rizalta – это не только про бизнес и инвестиции. Это и мощный толчок для развития туризма на Алтае.

"Мы ни в коем случае не противопоставляем себя Горному Алтаю. Наоборот, мы будем использовать ресурсы Горного и повышать наш общий туристический потенциал", – подчеркнул Юрий Гатилов.

И эта территория получит новый импульс.

"Этот комплекс не просто украсит наш город, он его изменит, и в туристическом плане, и в архитектурном. А еще это рабочие места, налоги. Проект не только важный, но и очень красивый", – считает глава Белокурихи Константин Базаров.

Добавим, что сейчас "Жилищная инициатива" занимается не только развитием одного бизнес-проекта, но и всего района Большой Белокурихи. Кроме самого города-курорта, это Солонешенский, Алтайский и Смоленский районы края. Для этого даже создали специальный фонд, который возглавляет известный алтайский политик, член региональной Общественной палаты Борис Трофимов.

"Ведущие ученые Алтайского государственного университета разработали концепцию пространственного развития санаторно-курортного, туристического образа предгорья Алтая. И это будет действительно серьезное развитие территории", – подытожил Борис Трофимов.

Кстати, в 2024 году "Жилищная инициатива" стала победителем в номинации "Застройщик" в премии "Народный знак качества", обойдя девять других претендентов из шорт-листа. Лидеров в этом проекте выбирали люди.

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