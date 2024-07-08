В Белокурихе в субботу, 13 июля, пройдет большая тусовка йогов
Особенный гость фестиваля – один из ведущих преподавателей йоги в России Татьяна Илларионова
08 июля 2024, 16:31, ИА Амител
В Белокурихе в субботу, 13 июля, состоится большая тусовка йогов: на курорте пройдет Восьмой семейный фестиваль здоровья, посвященный Международному дню йоги.
"15 мастеров, экспертов в сфере здоровья, поделятся своими знаниями, проведут открытые мастер-классы. В это время будет действовать ярмарка ремесленников, где посетителям предложат продукцию от натуральной косметики до керамической посуды от алтайских мастериц. В течение дня будет работать детская площадка с гимнастикой, квестами, рукоделием. Состоится круглый стол. На площадке планируется принять более ста гостей", – отметили организаторы мероприятия.
Особенный гость фестиваля – один из ведущих преподавателей йоги в России Татьяна Илларионова, которая проведет для всех желающих интенсив.
Фестиваль состоится на заимке "Лесная сказка" – в 9 км от санатория "Россия".
16:51:43 08-07-2024
А йогу когда начнут запрещать?
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Гость (16:51:43 08-07-2024) А йогу когда начнут запрещать?... зачем?