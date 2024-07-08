В Белокурихе в субботу, 13 июля, пройдет большая тусовка йогов

Особенный гость фестиваля – один из ведущих преподавателей йоги в России Татьяна Илларионова

08 июля 2024, 16:31, ИА Амител

В Белокурихе в субботу, 13 июля, состоится большая тусовка йогов: на курорте пройдет Восьмой семейный фестиваль здоровья, посвященный Международному дню йоги.

"15 мастеров, экспертов в сфере здоровья, поделятся своими знаниями, проведут открытые мастер-классы. В это время будет действовать ярмарка ремесленников, где посетителям предложат продукцию от натуральной косметики до керамической посуды от алтайских мастериц. В течение дня будет работать детская площадка с гимнастикой, квестами, рукоделием. Состоится круглый стол. На площадке планируется принять более ста гостей", – отметили организаторы мероприятия.

Особенный гость фестиваля – один из ведущих преподавателей йоги в России Татьяна Илларионова, которая проведет для всех желающих интенсив.

Фестиваль состоится на заимке "Лесная сказка" – в 9 км от санатория "Россия".