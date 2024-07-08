Во втором этапе дрэг-рейсинга на Алтае примут участие топовые пилоты Сибири

Зрителей ждет много подарков от спонсоров соревнований

08 июля 2024, 11:40, ИА Амител

20-21 июля на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района состоится второй этап дрэг-рейсинга на Алтае сезона 2024.

В соревнованиях планируют принять участие топовые пилоты Сибири, которые пропустили первый этап. Например, многократный рекордсмен трассы аэродрома Панфилово Максим Соколков из Новокузнецка не успел собрать к началу сезона свой Mitsubishi Lancer Evolution. Сейчас автомобиль почти готов и пилот настроен ставить новые рекорды.

Чемпионка России Оксана Яковлева готовит свой новый автомобиль для гонок – Honda Civic. Первые заезды на нем она планирует совершить на аэродроме Панфилово.

"Молодому, но бесстрашному пилоту из Томска Андрею Ганзину механики настраивают его боевой Nissan Skyline так, чтобы дистанцию в 402 метра он все же смог преодолеть меньше чем за 8 секунд. Напомним, на первом этапе ему это не удалось", – отметили организаторы мероприятия.

"Состязаться пилотам есть за что. Максим Кривобоков и новосибирская команда MaxRide Motorsport объявила отдельный зачет, который назвала "Король непроклеенной трассы". Условия простые: титул, денежный приз в размере 150 тысяч рублей и переходящий кубок получит тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию 402 метра", – подчеркнули организаторы.

Также команда Drag Racing Siberia ожидает приезда гонщиков из Казахстана.

И это только краткий анонс того, какие жаркие баталии планируют развернуться на аэродроме Панфилово 20 и 21 июля.

Напомним, в юбилейный год дрэг-рейсинга пилотов и зрителей ждет много подарков от спонсоров турнира. В оба дня соревнований зрителей приглашают с 11 до 18 часов.