Во втором этапе дрэг-рейсинга на Алтае примут участие топовые пилоты Сибири
Зрителей ждет много подарков от спонсоров соревнований
08 июля 2024, 11:40, ИА Амител
20-21 июля на аэродроме Панфилово в селе Новороманово Калманского района состоится второй этап дрэг-рейсинга на Алтае сезона 2024.
В соревнованиях планируют принять участие топовые пилоты Сибири, которые пропустили первый этап. Например, многократный рекордсмен трассы аэродрома Панфилово Максим Соколков из Новокузнецка не успел собрать к началу сезона свой Mitsubishi Lancer Evolution. Сейчас автомобиль почти готов и пилот настроен ставить новые рекорды.
Чемпионка России Оксана Яковлева готовит свой новый автомобиль для гонок – Honda Civic. Первые заезды на нем она планирует совершить на аэродроме Панфилово.
"Молодому, но бесстрашному пилоту из Томска Андрею Ганзину механики настраивают его боевой Nissan Skyline так, чтобы дистанцию в 402 метра он все же смог преодолеть меньше чем за 8 секунд. Напомним, на первом этапе ему это не удалось", – отметили организаторы мероприятия.
"Состязаться пилотам есть за что. Максим Кривобоков и новосибирская команда MaxRide Motorsport объявила отдельный зачет, который назвала "Король непроклеенной трассы". Условия простые: титул, денежный приз в размере 150 тысяч рублей и переходящий кубок получит тот, кто быстрее всех преодолеет дистанцию 402 метра", – подчеркнули организаторы.
Также команда Drag Racing Siberia ожидает приезда гонщиков из Казахстана.
И это только краткий анонс того, какие жаркие баталии планируют развернуться на аэродроме Панфилово 20 и 21 июля.
Напомним, в юбилейный год дрэг-рейсинга пилотов и зрителей ждет много подарков от спонсоров турнира. В оба дня соревнований зрителей приглашают с 11 до 18 часов.
13:51:56 08-07-2024
Вот гаишники взяли бы и нарушителей скорости туда отправили принудительно. И пусть там два дня без перерыва гоняют пока покрышки не сотрутся и дурь из башки не выветрится. А кто призовое место не займёт - права отобрать.
17:02:16 08-07-2024
это спорт?!)