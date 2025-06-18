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В Белокурихе задержали мужчину, пытавшегося "заманить с собой" малолетнюю девочку

По словам очевидцев, незнакомец предлагал ребенку украшения

18 июня 2025, 20:00, ИА Амител

В Белокурихе задержали мужчину, который, со слов очевидцев, предлагал малолетней девочке украшения, пытаясь "заманить ее с собой", пишет Telegram-канал "Алтай | Республика и край".

Инцидент произошел 17 июня на улице Ждановых, 13. Неравнодушные горожане заподозрили в поведении мужчины что-то неладное и вызвали полицию. На кадрах, записанных очевидцами, видно, что при задержании он очень упорно сопротивлялся. Но задержать мужчину, хоть и с большими усилиями, удалось.

В ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали происшествие. Полицейские рассказали "КП-Барнаул", что гражданин "был с явными признаками опьянения". Пояснить что-либо мужчина был не в состоянии, но удалось установить, что это 33-летний ранее судимый местный житель.

"В отношении гражданина составили административный протокол о правонарушениях. Также мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование. Образец биоматериала направлен на химико-токсикологическое исследование. По данному факту полиция проводит проверку", – передает "КП".

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

20:34:12 18-06-2025

сопротивление при аресте, покушение, пьянство в общественном месте,нарушение, совершенное в пьяном виде. на 2 мес. себе наваял, а там и подробно расследуют всю его жизнь после крайней ходки, главное биоматериал возьмите у этого гаденыша

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Элен без ребят

20:55:24 18-06-2025

составили административный протокол и отпустили?

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Гость

21:53:41 18-06-2025

Элен без ребят (20:55:24 18-06-2025) составили административный протокол и отпустили? ... Понять, простить

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Гость

03:30:15 19-06-2025

Административный протокол - и всё? Маловато будет.

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