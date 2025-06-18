В Белокурихе задержали мужчину, пытавшегося "заманить с собой" малолетнюю девочку
По словам очевидцев, незнакомец предлагал ребенку украшения
18 июня 2025, 20:00, ИА Амител
В Белокурихе задержали мужчину, который, со слов очевидцев, предлагал малолетней девочке украшения, пытаясь "заманить ее с собой", пишет Telegram-канал "Алтай | Республика и край".
Инцидент произошел 17 июня на улице Ждановых, 13. Неравнодушные горожане заподозрили в поведении мужчины что-то неладное и вызвали полицию. На кадрах, записанных очевидцами, видно, что при задержании он очень упорно сопротивлялся. Но задержать мужчину, хоть и с большими усилиями, удалось.
В ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали происшествие. Полицейские рассказали "КП-Барнаул", что гражданин "был с явными признаками опьянения". Пояснить что-либо мужчина был не в состоянии, но удалось установить, что это 33-летний ранее судимый местный житель.
"В отношении гражданина составили административный протокол о правонарушениях. Также мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование. Образец биоматериала направлен на химико-токсикологическое исследование. По данному факту полиция проводит проверку", – передает "КП".
20:34:12 18-06-2025
сопротивление при аресте, покушение, пьянство в общественном месте,нарушение, совершенное в пьяном виде. на 2 мес. себе наваял, а там и подробно расследуют всю его жизнь после крайней ходки, главное биоматериал возьмите у этого гаденыша
20:55:24 18-06-2025
составили административный протокол и отпустили?
21:53:41 18-06-2025
Элен без ребят (20:55:24 18-06-2025) составили административный протокол и отпустили? ... Понять, простить
03:30:15 19-06-2025
Административный протокол - и всё? Маловато будет.