НОВОСТИПроисшествия

В Якутске задержали пьяного мужчину в голубом платье, который приставал к прохожим

Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

11 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Фото: МУ МВД России "Якутское" / t.me/mumvdyakutskoe
Фото: МУ МВД России "Якутское" / t.me/mumvdyakutskoe

В Якутске полицейские задержали 47-летнего нетрезвого мужчину в платье, рассказали в телеграм-канале местного МУ МВД.

9 июня возле торгового центра на улице Орджоникидзе мужчина демонстративно наносил макияж, матерился, приставал к прохожим и вел себя вызывающе.

В итоге в отношении нарушителя составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме того, мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Ранее голый мужчина десантировался с крыши пивнушки в Барнауле.

Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

12:09:30 11-06-2025

Мы в пионерском лагере "Дружных" и "Лесная сказка" в СССР с вожатыим в футбол играли
Девчульки в мужской футбольной форме а мальчишки в юбках и топиках.
Щас бы уже борьщёвку тюремную хлебали
А ещё был пионерский лагерь "Радуга" , этих бы щас, всех, вместе с поварихами и сторожами- как "врагов народа", совсей проллетарской ненавистью...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:16:42 11-06-2025

Оленеводы!!! 😄 😄 😄

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:34:25 11-06-2025

Трудно быть женщиной. Особенно если ты сорокалетний тракторист

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:56 11-06-2025

Гость (12:34:25 11-06-2025) Трудно быть женщиной. Особенно если ты сорокалетний трактори... Если бы этот тракторист жил в Тайланде было бы легче быть женщиной🤔😄

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:02 11-06-2025

Гость (12:34:25 11-06-2025) Трудно быть женщиной. Особенно если ты сорокалетний трактори... И трудно и опасно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:37 11-06-2025

Шалунишка!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:16:07 18-06-2025

Его олени забудают

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров