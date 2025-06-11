В Якутске задержали пьяного мужчину в голубом платье, который приставал к прохожим
Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений
11 июня 2025, 11:20, ИА Амител
В Якутске полицейские задержали 47-летнего нетрезвого мужчину в платье, рассказали в телеграм-канале местного МУ МВД.
9 июня возле торгового центра на улице Орджоникидзе мужчина демонстративно наносил макияж, матерился, приставал к прохожим и вел себя вызывающе.
В итоге в отношении нарушителя составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.
Кроме того, мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
Ранее голый мужчина десантировался с крыши пивнушки в Барнауле.
12:09:30 11-06-2025
Мы в пионерском лагере "Дружных" и "Лесная сказка" в СССР с вожатыим в футбол играли
Девчульки в мужской футбольной форме а мальчишки в юбках и топиках.
Щас бы уже борьщёвку тюремную хлебали
А ещё был пионерский лагерь "Радуга" , этих бы щас, всех, вместе с поварихами и сторожами- как "врагов народа", совсей проллетарской ненавистью...
12:16:42 11-06-2025
Оленеводы!!! 😄 😄 😄
12:34:25 11-06-2025
Трудно быть женщиной. Особенно если ты сорокалетний тракторист
12:44:56 11-06-2025
Гость (12:34:25 11-06-2025) Трудно быть женщиной. Особенно если ты сорокалетний трактори... Если бы этот тракторист жил в Тайланде было бы легче быть женщиной🤔😄
13:36:02 11-06-2025
Гость (12:34:25 11-06-2025) Трудно быть женщиной. Особенно если ты сорокалетний трактори... И трудно и опасно
17:39:37 11-06-2025
Шалунишка!
20:16:07 18-06-2025
Его олени забудают