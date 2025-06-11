В Якутске задержали пьяного мужчину в голубом платье, который приставал к прохожим

Мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений

11 июня 2025, 11:20, ИА Амител

Фото: МУ МВД России "Якутское" / t.me/mumvdyakutskoe

В Якутске полицейские задержали 47-летнего нетрезвого мужчину в платье, рассказали в телеграм-канале местного МУ МВД.

9 июня возле торгового центра на улице Орджоникидзе мужчина демонстративно наносил макияж, матерился, приставал к прохожим и вел себя вызывающе.

В итоге в отношении нарушителя составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Кроме того, мужчину оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Ранее голый мужчина десантировался с крыши пивнушки в Барнауле.