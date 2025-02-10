В Белом доме не подтвердили и не опровергли диалог между Трампом и Путиным
Помощник Трампа по национальной безопасности заявил о ведении "деликатных переговоров" между президентами США и России
10 февраля 2025, 12:12, ИА Амител
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц не дал однозначного ответа на вопрос о телефонном разговоре Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
"Я не буду говорить об этом раньше президента. Безусловно, ведется много деликатных переговоров", – ответил он на вопрос о том, состоялся ли телефонный разговор российского и американского лидеров.
Также Уолтц добавил, что Трамп намерен урегулировать украинский конфликт и готов ради этого "облагать налогами, вводить тарифы и санкции". Помимо этого, он заявил, что на следующей неделе в Европу отправятся американские госсекретарь, министр обороны, вице-президент и спецпосланник (по России и Украине). Со слов Уолтца, они будут обсуждать детали урегулирования конфликта, а значит, обе стороны нужно будет посадить за стол переговоров.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России. Трамп лишь подчеркнул, что ему лучше "промолчать". Также американский лидер заявил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, но не привел подробностей.
12:20:23 10-02-2025
Хорошо, что существуют журналисты. Хоть немножко правду узнаём. Какие то сплошные секреты. Ну поговорили. Ну послал кто-то кого-то "в баню".
12:22:37 10-02-2025
https://www.amic.ru/news/smi-tramp-zayavil-chto-poobschalsya-s-putinym-557132
или Трамп не в Белом доме начальник...
16:03:52 10-02-2025
интриги как в кино, сосем уже, несолидное