В Белом доме не подтвердили и не опровергли диалог между Трампом и Путиным

Помощник Трампа по национальной безопасности заявил о ведении "деликатных переговоров" между президентами США и России

10 февраля 2025, 12:12, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц не дал однозначного ответа на вопрос о телефонном разговоре Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не буду говорить об этом раньше президента. Безусловно, ведется много деликатных переговоров", – ответил он на вопрос о том, состоялся ли телефонный разговор российского и американского лидеров.

Также Уолтц добавил, что Трамп намерен урегулировать украинский конфликт и готов ради этого "облагать налогами, вводить тарифы и санкции". Помимо этого, он заявил, что на следующей неделе в Европу отправятся американские госсекретарь, министр обороны, вице-президент и спецпосланник (по России и Украине). Со слов Уолтца, они будут обсуждать детали урегулирования конфликта, а значит, обе стороны нужно будет посадить за стол переговоров.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным. При этом президент США отказался отвечать на вопрос о том, сколько раз он связывался с президентом России. Трамп лишь подчеркнул, что ему лучше "промолчать". Также американский лидер заявил, что у него есть конкретный план по завершению украинского конфликта, но не привел подробностей.