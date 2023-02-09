В Белоруссии разработали антисанкционный самосвал

Опытному образцу предстоят заводские испытания

09 февраля 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: belaz.by

Компания "БелАЗ" разработала самосвал, в котором нет узлов и агрегатов из недружественных стран, а использованы компоненты белорусского, российского и китайского производства, пишут "Известия".

Производить новинку планируют не на главном конвейере БелАЗа, а на заводе в Могилёве – поэтому грузовик называется МоАЗ-75053.

"Полноприводная машина предназначена для перевозки насыпных грузов в строительстве и на вскрышных работах горнорудной промышленности при распутице, бездорожье и в сложных климатических условиях", – рассказали в компании.

Самосвал оснащён турбодизелем мощностью 380 л. с., который работает с гидромеханической автоматической коробкой передач. Кузов защищён от обмерзания и может полностью выгружать влажный грунт.

Сейчас прототип проходит процедуру адаптации силовой установки, необходимых доработок конструкторской документации, деталей и узлов.