В Бердске мужчина схватил девятилетнего ребёнка и потребовал от дочери избить его
Всё произошло из-за того, что мальчик попал в девочку снежком
12 марта 2023, 22:35, ИА Амител
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Бердске мужчина удерживал девятилетнего мальчика и требовал от своей дочери избить его. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
О случившемся сообщил отец мальчика. По его словам, всё произошло из-за того, что его сын попал в девочку снежком.
"Она ушла и рассказала своему отцу об этом. Папа её прибежал, схватил моего сына и велел дочери бить его. Девочка ударила его 4-5 раз", – сказал мужчина.
Родители школьника обратились в полицию и требуют привлечь обидчиков к ответственности.
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