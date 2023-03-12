НОВОСТИПроисшествия

В Бердске мужчина схватил девятилетнего ребёнка и потребовал от дочери избить его

Всё произошло из-за того, что мальчик попал в девочку снежком

12 марта 2023, 22:35, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Бердске мужчина удерживал девятилетнего мальчика и требовал от своей дочери избить его. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

О случившемся сообщил отец мальчика. По его словам, всё произошло из-за того, что его сын попал в девочку снежком.

"Она ушла и рассказала своему отцу об этом. Папа её прибежал, схватил моего сына и велел дочери бить его. Девочка ударила его 4-5 раз", – сказал мужчина.

Родители школьника обратились в полицию и требуют привлечь обидчиков к ответственности.

Комментарии 9

  • Око за око - кровная месть. Отца девочки надо бы "схватить и ударить 4-5 раз"
    12 марта, Гость   Ответить
  • А мальчику ледяным снежком прямо между глаз зарядить. Если девочка играть не хотела в снежки, то нафига бросать?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Не повезло мальчику с батей Ссыкун оказался
    13 марта, Гость   Ответить
  • Если девочка играть не хотела в снежки, то нафига бросать?---Так можно в ответ бросить, нет?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "Не повезло мальчику с батей Ссыкун оказался" просто опытный. Если бы он бате девочки ударил 4-5 раз, то тот, являсь "ссыкуном" (а как назвать того, кто разбирается с 9ти летним ребенком, а не с его отцом) сам написал бы заявление в полицию.
    13 марта, Гость   Ответить
  • За игру в снежки бить? Бред какой то, ну извиниться бы попросил перед своим ребенком. Дети есть дети.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Если девочка играть не хотела в снежки, то нафига бросать?---Так можно в ответ бросить, нет? Отец?! Какая сила у мальчика и девочки? Сравни. Он же на стал кидать в старшеклассника - ссыканул.
    13 марта, Гость   Ответить
  • "Какая сила у мальчика и девочки? Сравни. " ---- Гость, вы-то ли в детстве снежками не кидались? Или не помните ничего. Я девочка, но мальчиков-ровесников в снег вполне могла зарыть, если начинался снежный бой. Здесь не сила нужна, а решительность и ловкость. И не быть нюней.
    13 марта, Гость   Ответить
  • НИКОГДА не должны взрослые вмешиваться в детские игры. Была у меня в детстве соседка. Играем вместе. А потом она бежит к папе жаловаться : "А Таня мне свою куклу не дала. А мы в догонялки играли, а я Маринку догнать не могу , она быстро бегает.А Васька яблоко ест , а мне не дает"" . и выходил этот папа похмельный и начиналось : " Не жадничай дай куклу, Марина, ну ты поддавайся ей, Вася дай яблоко моей Алене откусить". В итоге с этой Аленой просто играть все перестали. Потому что игры это такое : поругались, помирились, а то и разодрались, а через 15 мин уже снова вместе. А с папиным вмешательством как-то веселье пропадает
    13 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров