В Бердске мужчина схватил девятилетнего ребёнка и потребовал от дочери избить его

Всё произошло из-за того, что мальчик попал в девочку снежком

12 марта 2023, 22:35, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Бердске мужчина удерживал девятилетнего мальчика и требовал от своей дочери избить его. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

О случившемся сообщил отец мальчика. По его словам, всё произошло из-за того, что его сын попал в девочку снежком.

"Она ушла и рассказала своему отцу об этом. Папа её прибежал, схватил моего сына и велел дочери бить его. Девочка ударила его 4-5 раз", – сказал мужчина.

Родители школьника обратились в полицию и требуют привлечь обидчиков к ответственности.