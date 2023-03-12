Подростки избили девочку и забрали 30 рублей, приготовленные на проезд
Школьница находится в больнице
12 марта 2023, 07:28, ИА Амител
В Пермском крае разыскивают несовершеннолетних, напавших на школьницу, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл 10 марта в городе Березники возле школы. Трое подростков напали на 10-летнюю девочку, сейчас она находится в больнице.
"Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет 59.ru, ранее мать пострадавшей девочки опубликовала в соцсетях объявление о поисках свидетелей происшествия.
"Дочь вышла из школы. Она шла к остановке. Сзади напали трое мальчиков лет 13-15, побили и забрали деньги. У неё было всего 30 рублей – на проезд. Повалили и побили", – отметила женщина.
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