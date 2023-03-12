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Подростки избили девочку и забрали 30 рублей, приготовленные на проезд

Школьница находится в больнице

12 марта 2023, 07:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Пермском крае разыскивают несовершеннолетних, напавших на школьницу, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 10 марта в городе Березники возле школы. Трое подростков напали на 10-летнюю девочку, сейчас она находится в больнице.

"Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет 59.ru, ранее мать пострадавшей девочки опубликовала в соцсетях объявление о поисках свидетелей происшествия.

"Дочь вышла из школы. Она шла к остановке. Сзади напали трое мальчиков лет 13-15, побили и забрали деньги. У неё было всего 30 рублей – на проезд. Повалили и побили", – отметила женщина.

Комментарии 5

  • Настоящие мужчины растут!!! Горжусь!!
    12 марта, Гость   Ответить
  • Найти обязательно! Вознаграждение за поимку объявить.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Ужас, найти и наказать повсей строгости.
    12 марта, Гость   Ответить
  • Найти и наказать, подростков и их родителей! Что в головах у этих "детей", как их воспитывали? Девочку жалко, ребенок пострадал физически и морально
    13 марта, Гость   Ответить
  • Нужно наказывать родителей. Именно они ТАК воспитали своих сыновей, именно они научили их бить младших, бить девочек. Научили грабить. ВСЁ это идёт из семьи!
    13 марта, Гость   Ответить
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