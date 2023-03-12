Подростки избили девочку и забрали 30 рублей, приготовленные на проезд

Школьница находится в больнице

12 марта 2023, 07:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Пермском крае разыскивают несовершеннолетних, напавших на школьницу, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 10 марта в городе Березники возле школы. Трое подростков напали на 10-летнюю девочку, сейчас она находится в больнице.

"Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет 59.ru, ранее мать пострадавшей девочки опубликовала в соцсетях объявление о поисках свидетелей происшествия.