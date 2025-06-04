В Бийске врачи спасли двухлетнего мальчика, который съел таблетки вместо конфет

Ребенку промыли желудок

04 июня 2025, 15:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске реанимационная бригада спасла двухлетнего мальчика, который проглотил таблетки, перепутав с конфетами, сообщили в телеграм-канале станции скорой медицинской помощи наукограда.

Инцидент случился, когда малыш находился под присмотром бабушки. Она вызвала скорую, медики промыли ребенку желудок и увезли в больницу.

В ССМП отмечают, что в среднем ежемесячно поступает 15 сообщений об отравлениях детей, большинство из которых связано с оставленными без присмотра лекарствами. "Так, за последнюю неделю зафиксировано три случая отравления детей", – отмечают медики.

Врачи призывают не оставлять медикаменты в доступных для детей местах, потому что даже несколько таблеток могут привести к трагедии.