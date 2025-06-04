В Бийске врачи спасли двухлетнего мальчика, который съел таблетки вместо конфет
Ребенку промыли желудок
04 июня 2025, 15:25, ИА Амител
В Бийске реанимационная бригада спасла двухлетнего мальчика, который проглотил таблетки, перепутав с конфетами, сообщили в телеграм-канале станции скорой медицинской помощи наукограда.
Инцидент случился, когда малыш находился под присмотром бабушки. Она вызвала скорую, медики промыли ребенку желудок и увезли в больницу.
В ССМП отмечают, что в среднем ежемесячно поступает 15 сообщений об отравлениях детей, большинство из которых связано с оставленными без присмотра лекарствами. "Так, за последнюю неделю зафиксировано три случая отравления детей", – отмечают медики.
Врачи призывают не оставлять медикаменты в доступных для детей местах, потому что даже несколько таблеток могут привести к трагедии.
16:29:57 04-06-2025
бабушки то зачем с детьми сидят? дите должно быть в садике, в яслях, с няней!! бабушку только как консультанта и то пореже, зачем бабушек напрягать, они СТАРЫЕ
22:28:40 04-06-2025
Гость (16:29:57 04-06-2025) бабушки то зачем с детьми сидят? дите должно быть в садике, ... а вы реально представляете себе бабушек, как в книжке про колобка? сейчас бабули в 35+ совсем другие. обычно, их называют девушками, а у некоторых спрашивают паспорт в КБ.
16:50:33 04-06-2025
Бабушкой можно быть в 36-40 лет
23:16:20 04-06-2025
Гость (16:50:33 04-06-2025) Бабушкой можно быть в 36-40 лет... в 45 и прабабушкой можно быть, таких не надо к правнукам подпускать))
00:16:46 05-06-2025
Гость (16:50:33 04-06-2025) Бабушкой можно быть в 36-40 лет... и с ядовитыми таблетками? ну так то да