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В Бийске врачи спасли двухлетнего мальчика, который съел таблетки вместо конфет

Ребенку промыли желудок

04 июня 2025, 15:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске реанимационная бригада спасла двухлетнего мальчика, который проглотил таблетки, перепутав с конфетами, сообщили в телеграм-канале станции скорой медицинской помощи наукограда.

Инцидент случился, когда малыш находился под присмотром бабушки. Она вызвала скорую, медики промыли ребенку желудок и увезли в больницу.

В ССМП отмечают, что в среднем ежемесячно поступает 15 сообщений об отравлениях детей, большинство из которых связано с оставленными без присмотра лекарствами. "Так, за последнюю неделю зафиксировано три случая отравления детей", – отмечают медики.

Врачи призывают не оставлять медикаменты в доступных для детей местах, потому что даже несколько таблеток могут привести к трагедии.

Бийск дети

Комментарии 5

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Гость

16:29:57 04-06-2025

бабушки то зачем с детьми сидят? дите должно быть в садике, в яслях, с няней!! бабушку только как консультанта и то пореже, зачем бабушек напрягать, они СТАРЫЕ

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Элен без ребят

22:28:40 04-06-2025

Гость (16:29:57 04-06-2025) бабушки то зачем с детьми сидят? дите должно быть в садике, ... а вы реально представляете себе бабушек, как в книжке про колобка? сейчас бабули в 35+ совсем другие. обычно, их называют девушками, а у некоторых спрашивают паспорт в КБ.

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Гость

16:50:33 04-06-2025

Бабушкой можно быть в 36-40 лет

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гость

23:16:20 04-06-2025

Гость (16:50:33 04-06-2025) Бабушкой можно быть в 36-40 лет... в 45 и прабабушкой можно быть, таких не надо к правнукам подпускать))

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Гость

00:16:46 05-06-2025

Гость (16:50:33 04-06-2025) Бабушкой можно быть в 36-40 лет... и с ядовитыми таблетками? ну так то да

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