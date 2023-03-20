В Бийске двухлетняя девочка скончалась, съев таблетки своей бабушки

Возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности

20 марта 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске возбудили уголовное дело по факту гибели малолетней девочки в результате отравления. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, двухлетний ребёнок нашёл сильнодействующие таблетки своей бабушки и употребил их.

"Принятые меры медицинской помощи оказались недостаточными, вечером этого же дня девочка скончалась от острого отравления", – добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") продолжается.